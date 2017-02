Opel Astra 1.0 T: Motor 'downsizing'

Ara que sembla que el downsizing estigui passant de moda, ens topem amb un dels cotxes d'aquestes característiques que ens ha agradat més: el nou Opel Astra 1.0 de 105 cv. Comencem per explicar què és el downsizing. Aquest terme respon a la creació de motors molt petits, en tot els aspectes (grandària, pes, potència, cubicatge...), que ofereixin prestacions de propulsors de major cilindrada.

Aquesta tendència va néixer com a resposta de les marques a la pressió mediambiental a la qual són sotmeses i sobretot ho van ser fa uns anys quan tot havia de ser «verd». Aquest repte majúscul precisava motors minúsculs, que des del punt de vista de l'enginyeria eren autèntiques proeses. Blocs en la seva majoria de tres cilindres però a força d'injeccions i turbos per oferir rendiments extraordinaris. I la veritat és que sobre el paper i en proves de laboratori ho aconseguien; però no en la pràctica diària, amb resultats lluny de la fitxa tècnica que prometia altes prestacions amb consums mínims.

Però com diem, aquest no és ni molt menys el cas de l´Opel Astra. Només engegar el motor ja ens en vam adonar. Es tracta d'un tres cilindres que contràriament a la majoria sona bé, fins i tot en fred. On es deixa notar més la descompensació que creen els tres cilindres és per sota de les 1.500 rpm, on sona d'una manera més ronca i emet una mica més de vibracions que un quatre cilindres, si bé a partir d'aquest rang de revolucions aconsegueix una suavitat realment envejable.

En marxa

Les bones sensacions que ens va transmetre el motor al relentí es van reafirmar en recórrer els primers metres amb l´Astra 1.0. En molts cotxes amb motors de baixa cilindrada, cal revolucionar-los molt per aconseguir un bon rendiment, la qual cosa acaba per penalitzar aquest consum que es promet amb la reducció de cilindrada. Però l'efectivitat i la ràpida resposta del turbo en aquest bloc d'un litre fa que amb prou feines calgui apurar les primeres de les cinc marxes que ofereix el canvi manual que s'associa a aquest motor.

El lliurament de potència és bona en gairebé totes les relacions. Així, s'aconsegueix guanyar velocitat des de la primera a la cinquena marxa d'una manera molt uniforme, si bé es troba a faltar una sisena marxa que esplaï alguna cosa el motor quan se circula a ritmes alts per autopista. En qualsevol cas no resulta molest perquè la bona insonorització del vehicle fa que no s'apreciï el soroll ni les vibracions del motor treballant a alt règim. Aquest aïllament i la bona resposta del motor en qualsevol marxa gràcies a un magnífic turbo, fa que un s'oblidi que està manejant un tricilíndric.

Prova dura

Fem un recorregut de gairebé 100 quilòmetres d'autopista i no només gaudim de les sorprenents prestacions del motor sinó del magnífic confort i la qualitat a bord que ofereix el nou Astra en totes les seves variants. Això es deu a aspectes com la seva qualitat de rodadura, que és suau, ferma i silenciosa. Tambés als incomptables sistemes d'alta tecnologia que no només fan més fàcil la tasca del conductor, sinó més plaent l'estada de la resta de passatgers, amb tecnologies d'ajuda a la conducció, seguretat, infoentretenimient i connectivitat, més típiques de segments superiors que d'un accessible compacte.

Seria impossible citar en aquest article tots els sistemes dels quals fa ús el vehicle, però per destacar-ne alguns citarem la connexió, Wi-Fi, l'assistent OnStar d´Opel o el sistema d'il·luminació intel·ligent. Després de deixar enrere la carretera oberta i creuar algunes poblacions seguim amb la prova del model Astra 1.0 endinsant-nos en ple port de muntanya, on de nou quedem fascinats pel xassís del nou Astra. És increïble la relació entre confort i dinamisme que és capaç de brindar aquest cotxe, fins i tot a ritmes alts per carreteres amb revolts. Els mateixos amortidors que aconseguien oferir una comoditat més que destacable en carretera, en absorbir sense rebots les irregularitats del ferm, ofereixen una inesperada rigidesa per mantenir ferm el vehicle fins i tot en els girs més exigents d'un port de muntanya.

Aquest aplom, sumat a una direcció directa i precisa, transmet una gran sensació de control i seguretat al conductor, la qual cosa anima a gaudir dels revolts i descobrir la versió més esportiva de l´Astra. Si bé el motor 1.0 turbo és un propulsor que pot satisfer les expectatives d'aquells que busquen una excel·lent relació entre prestacions i consum, la veritat és que el xassís de l´Astra és tan bo que està molt per sobre de les possibilitats d'aquest eficient propulsor.