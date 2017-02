El nou Peugeot 3008, premiat al Festival Internacional de l'Automòbil

El nou Peugeot 3008 ha rebut el Gran Premi a l'Interior més Bonic de l'Any 2016, en la 32a edició del Festival Internacional de l'Automòbil. Es tracta del dissetè guardó que aconsegueix aquest vehicle des que es va presentar al Saló de Ginebra.

L'interior del model 3008 destaca per la serva originaliat, ja que incorpora la nova generació de la conducció Peugeot i-Cockpit®. El seu alt contingut tecnològic és el tret d'identitat de les últimes creacions de la marca. Està format per un volant compacte i per un quadre d'aparells digitals de 12 polzades amb un 'head up display'. Una gran pantalla tàctil amb tecles intuïtives fan més fàcil la navegació i el maneig de les principals funcions del vehicle.

Segons el director de disseny de Peugeot, Gilles Vidal, "l'estil interior del nou SUV Peugeot 3008 és un equilibri entre la tecnologia de les pantalles digitals i la fusta de roure natural o els teixits. El lloc de conducció s'adapta als gustos de cada conductor, amb ambients i grafismes personalitzables".

Més de 60.000 clients a tot el món han apostat pel seu disseny interior des del seu llançament comercial, a mitjan octubre de 2016.

El Festival Internacional de l'Automòbil premia cada any als millors dissenys del sector. L'arquitecte Jean-Michel Wilmotte presideix un jurat d'experts en el qual es reuneixen grans noms dels món de l'automòbil, la moda, la cultura i el disseny. Gilles Vidal, director de disseny de Peugeot, va ser l'encaregat de recollir el trofeu obtingut pel model 3008 en una cerimònia que es va fer a París.