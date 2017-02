Diversos Nissan Navara pick up, partits per la meitat

El Nissan Navara és una de les referències de la categoria dels automòbils pick up. De fet, ja fa un bon nombre d'anys estant entre els més venuts del segment. No obstant això, acaba de sortir una notícia que pot afectar decisivament a la seva fiabilitat ja que el deixa com un vehicle poc robust. I és que les imatges que acompanyen aquest article parlen per si soles: els Nissan Navara pick up de segona generació, el codi de fabricació del qual és el D40 i que daten de l'any 2004, s'estan partint per la meitat.

El pitjor de tot és que no són poques les unitats a les que els ha passat aquest inconvenient. Es tracta, per tant, d'un problema massificat situat en el seu xassís, que es divideix en dues parts. La notícia ha sortit a la llum primer a Regne Unit - d'on haurien sortit a la llum 35.000 Navara amb aquest problema-, però en tot el món podria haver unes 190.000 unitats afectades, alguna cosa realment preocupant per a Nissan. És per això que els clients estan demanant de manera urgent una crida a revisió per part del fabricant, el qual encara no s'ha pronunciat.