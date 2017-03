Els cotxes de més de 20 anys no podran circular per l'àrea metropolitana els dies feiners

Els cotxes matriculats abans de l'1 de gener de 1997 i les furgonetes amb matrícula prèvia a l'1 d'octubre de 1994 no podran circular per l'entorn de Barcelona (40 municipis) els dies feiners a partir de l'1 de gener del 2019. Això afectarà 106.018 turismes (un 7% respecte al total del parc mòbil) i 22.049 furgonetes (un 16%). Cada municipi podrà aplicar restriccions més estrictes. A més, a partir del proper 1 de desembre, aquests mateixos vehicles estaran restringits en episodis contaminants. Aquests són alguns dels acords que s'han pres durant la cimera sobre la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona, liderada per la Generalitat, l'Àrea Metropolitana, la Diputació i l'Ajuntament. Aquestes tres institucions estudiaran també la implantació d'un possible peatge per congestió.