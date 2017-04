Ford Ecosport: un cotxe petit però multiusos

Del Ford Ecosport ja coneixíem el seu excepcional comportament en ciutat. Ara tocava justificar la seva carrosseria tot terreny, i per això el vam sotmetre a les condicions més extremes: pluja, neu, fang i gel pels ports de muntanya de la comarca de Gúdar-Javalambre.

Partint des de València, el primer que ens va sorprendre van ser les prestacions del motor tricilíndric 1.0 EcoBoost de 140 cv en vies ràpides. Per tenir tan sols 999 cc i un canvi de marxes manual de cinc velocitats, ofereix un comportament més que correcte. L´excel·lent esglaonament de les marxes fa que no es trobi a faltar una sisena velocitat, cosa que sol passar amb els motors de baixa cilindrada quan se circula a moltes revolucions partir de 100 km/h. En aquest cas, el bon aïllament del soroll del motor en l´habitacle i el ja esmentat esglaonament del canvi, fa que se circuli sense l´ansietat d´anar amb un motor sobrerevolucionat. Pel que fa l´estabilitat, es nota que s´està conduint un cotxe petit –de 4 metres– perquè es troba a faltar una mica més d´aplom a altes velocitats, encara que quan el vam provar no vam qüestionar en cap moment la seguretat del cotxe ni vam sentir-nos insegurs al volant.

Quan vam deixar l´autopista, vam agafar els primers ports de muntanya, on una vegada més ens va tornar a sorprendre el bon rendiment del guardonat motor Ecoboost. A plena càrrega de passatgers i equipatge, va oferir un gran rendiment malgrat les inclinades costes de l´ascens. De fet, no va fer falta jugar gaire amb el canvi de marxa ni en els trams amb més pendent, ja que al marge dels generosos 140 cv, els 180 Nm de parell motor màxim estan disponibles en un ampli rang de revolucions.

La lleugeresa que ajudava l´Ecosport en els ascensos, no jugava tant a favor seu en els descensos, ja que vam tornar a notar una mica de falta d´aplom en el moment de circular una mica més ràpid del que s´aconsella. Però si pensem que estem parlant d´un cotxe de només 1.300 kg, amb una longitud curta i que està pensat per moure´s per ciutat i no per fer descensos al ritme al qual ho vam fer, la veritat és que el seu comportament va ser més que correcte. Té bona capacitat de tracció, no va tenir cap problema per circular per trams de carretera nevada.

És un cotxe ideal per ciutat, correcte en carretera i eficaç en situacions crítiques. Sens dubte, un aconsellable multiusos.