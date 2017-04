Mercedes-Benz Classe E Coupé: elegància i tecnologia avançada

El nou Classe E Coupé de Mercedes-Benz es va presentar el divendres 31 de març a Manresa. El concessionari oficial Mercedes, AutoSuministres Motor, va organitzar un acte a la Torre Busquet per donar a conèixer el nou model de la gamma. Els assistents van poder veure de prop el vehicle, degustar un càtering i gaudir d´un espectacle de màgia. D´entrada, però, hi va haver un parlament de presentació del gerent del concessionari, Santi Ter-radelles Soler. A continuació, dos mags de la companyia Gil Llompar van animar la vetllada. Al final de la funció van destapar el nou Mercedes, que estava cobert amb una tela per mantenir el factor sorpresa. El cotxe no va decebre ni va deixar indiferent. L´expectació va ser màxima.

El nou Mercedes-Benz Classe E Coupé és l´últim model que se suma a la reeixida família dels Classe E, amb el nou All-Train, el Berlina i l´Estate. Aquests dos últims models també es van exposar perquè els assistents els veiessin.

El nou E Coupé combina un luxe modern amb una agilitat esportiva i una tecnologia cada cop més avançada i automatitzada, alhora que ofereix un plaer de conducció exclusiu i refinat gràcies a elements opcionals com la suspensió pneumàtica Air Body Control i la tracció integral 4MATIC.

Com a membre de la família dels Classe E, el nou Coupé hereta els sistemes de seguretat i confort dels seus antecessors, alguns d´opcionals o de sèrie, com el Drive Pilot, que ajuda a la conducció regulant la distància i la velocitat adaptant-se automàticament de forma anticipada; el Servofrè d´emergència activa, que frena el vehicle davant de situacions inesperades; el Pre-Safe Sound, que condiciona l´oïda dels ocupants amb un breu senyal acústic perquè puguin suportar, sense danys, el soroll en una possible topada; el Pre-Safe Plus, que pot iniciar mesures preventives per risc de col·lisió a grans distàncies amb altres vehicles; i l´exclusiu pilot automàtic, que permet estacionar el vehicle a distància des del mòbil.

El Classe E Coupé és un esportiu elevat a la màxima expressió, que combina la conducció intel·ligent d´un Classe E amb l´essència atlètica i imponent d´un autèntic coupé.