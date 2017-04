Nou Peugeot 5008: mutació de l'espècie

El nou Peugeot 5008 és un vehicle completament diferent del seu antecessor, passa de ser un monovolum a convertir-se en un SUV, o tot camí, de 7 places. Amb aquest model, la marca completa el seu segment tot camí, el que creix més a Europa. L´anterior 5008 era un model baix i ample pensat com un monovolum, i el nou model és més alt, d´estil més cridaner, amb proteccions als passos de roda. És un SUV en tota regla.

Prestacions de monovolum

El que diferencia aquest model dels seus rivals més directes és la gran versatilitat d´ús que ofereix. I és, que malgrat ser un SUV, en realitat ofereix les prestacions d´un monovolum, amb set places. Estèticament és molt similar al 3008, té el mateix estil exterior, cridaner i modern, i per aconseguir més espai interior disposa d´una carrosseria de 4,64 metres, és a dir, 19 cm més llarga que la del 3008.

De moment, al mercat només té dos rivals, el Nissan X-Trail i l´Skoda Kodiaq. La versatilitat és un punt clau. En la primera presa de contacte vam poder comprovar la gran habitabilitat interior que té. El fet de poder desplaçar els seients de la fila central longitudinalment és un punt a favor en un model que pot requerir obrir els dos seients de la tercera fila. Un detall important és que ofereix tres seients totalment independents i iguals entre si que permeten regular la inclinació del respatller fins a cinc posicions. I que la cota d´altura és molt bona, fins i tot en la tercera fila de seients. El detall dels seients de la tercera fila, els dos que van normalment plegats sota el maleter, és molt interessant. Després de treure de manera senzilla una espècie de tapa, només cal estirar d´una cinta per desplegar cada seient, una operació molt fàcil de fer. Per asseure´s còmodament, només caldrà aixecar el reposacaps.

Com passa en tots els vehicles d´aquest tipus, no hi ha un espai excessiu, però es pot viatjar amb cert confort. Un altre aspecte interessant del nou 5008 és el seu interior modern i tecnològic. El conductor es troba davant d´un volant molt petit, un quadre d´instruments que és una gran pantalla digital configurable pel conductor.

Motors

A nivell mecànic, la gamma del nou 5008 s´ofereix amb una àmplia gamma de motors que s´inicia amb el gasolina de 3 cilindres i de 130 cavalls. Sembla que és una mica curt de potència, però en realitat funciona més que de sobres, sobretot si està associat amb el canvi automàtic EAT6. Quan vam fer la prova, vam utilitzar aquesta versió i ens va semblar més que suficient tenint en compte les carreteres, els límits i els radars, però sobretot la quantitat de trànsit. De totes maneres, la nostra presa de contacte la vam fer sent dues persones dins del cotxe i sense maletes. Amb aquestes condicions va ser més que correcte, però potser es pot quedar una mica just si es fan viatges amb cinc, sis o les set places ocupades, i amb el generós maleter, de 780 litres, ple.

El que ens va semblar molt bé és el comportament del vehicle a la carretera. Sigui el que sigui el ritme de marxa, els tècnics de Peugeot han aconseguit fer un cotxe que malgrat la seva altura funciona molt unit al terra, sense inèrcies ni balancejos de carrosseria, amb un comportament molt pla i que transmet gran seguretat.

No tracció 4x4

El 5008 és un bon SUV, però no disposa de tracció 4x4. A canvi, ofereix en el seu equipament de sèrie, o com una opció segons les versions, el Grip Control. Millora la tracció sobre la base d´un sistema ESP més evolucionat que evita que patinin les rodes en condicions de baixa adherència i en funció del terreny pel qual se circula. I també disposa de control de descens, que permet baixar amb tota seguretat un pendent pronunciat.

Sobre els motors als quals ja fèiem referència, se n´ofereixen dos de gasolina i quatre de gasoil. De gasolina, el ja esmentat 1.2 de 130 CV tricilíndric, i per sobre, un 4 cilindres THP de 165 cavalls. Pel que fa als dièsel, els dos motors d´accés són el BlueHDi 1.6 en versions de 100 o 120 CV i per sobre, els 2.0 de 150 i 180 cavalls.

Active, Allure, GT Line i GT

Respecte als acabats, la gamma disposa dels acabats Active i Allure, amb una diferència de preu entre aquests dos de 2.500 euros. I a la part alta de la gamma, els clients poden optar pel nou Peugeot 5008 amb l´acabat GT Line més completa i com a topall de gamma, el GT, només disponible amb el motor turbodièsel de 180 cavalls i associat amb el canvi automàtic EAT6.

Les primeres entregues als concessionaris seran al mes de juny, tot i que ja s´admeten comandes. El preu de partida que ha anunciat la marca és de 23.000 euros, amb tots els descomptes inclosos.