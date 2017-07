Mazda CX-5: elegància crossover

Sens dubte, el mercat dels SUV s´ha convertit en el gran protagonista del sector de l´automòbil durant els últims anys. Un concepte dels actuals tot terreny que ha tingut un fort impacte en els conductors, fins al punt de convertir-se en una peça clau en l´estratègia de producte de les marques. Aquest és el cas de Mazda, una firma que ha aconseguit situar la seva gamma CX al capdamunt dels segments en els quals és present. El pioner de la nova generació tot terreny de Mazda, el CX-5, arriba ara en una nova gamma que promet consolidar l´èxit comercial dels seus antecessors. Des de final del 2012, quan es va posar al mercat la primera generació, Mazda ha venut més d´1,5 milions d´unitats del CX-5 per concentrar gairebé el 25% de les vendes anuals de la marca.

Per afrontar aquest desafiament, Mazda ha fet una profunda actualització del seu model més important, amb novetats tant a nivell estètic i d´habitabilitat, com d´equipament de confort i seguretat. També ha reforçat la seva gamma de motors amb una nova unitat de gasolina. En matèria estètica, el CX-5 mostra tota l´essència de la línia de disseny Kodo, que ja s´aplica a la resta de models de la gamma. Una presència més refinada que es veu complementada amb detalls com els llums led estilitzats, els dissenys elegants de les llantes de 17 i 19 polzades, o l´exclusiu color Soul Red Crystal.

Pel que fa a les mides del nou Mazda CX-5, fa 4,55 metres de longitud, 1,84 d´amplada i 1,68 d´altura. Representa un guany d´1 centímetre de llargada i una pèrdua de 3,5 cm d´altura respecte al seu precedessor.

Refinament generalitzat

Un dels objectius que s´han plantejat en el desenvolupament del nou CX-5 ha estat obtenir un nivell més alt de refinament en tots els apartats. Una meta que Mazda ha aconseguit amb escreix en matèria estètica i també dinàmica. Per això, els enginyers japonesos han treballat a fons en aspectes com la insonorització i el confort quan el cotxe està en marxa En aquest sentit, les millores aplicades als sistemes de direcció, suspensió i frens es deixen notar de manera ostensible un cop arrenca el motor i en tot tipus de terrenys.

Una altra millora és el fet que s´ha reforçat de manera clara l´equipament de sèrie en els diferents nivells disponibles, ara sota les denominacions Origin, Evolution i Zenith. Com a principals detalls innovadors cal parlar de la pantalla tàctil de 7 polzades i el nou volant de sèrie en tota la gamma, i el també nou Head Up Display sobre el parabrisa, disponible en els acabats més alts equipats amb els pack Cuir i Cruise, o els retrovisors plegables elèctrics.

L´oferta de motors manté els coneguts dièsel 2.2 de 150 i 175 CV i el gasolina 2.0 de 160 CV. Com a novetat, se suma a aquest últim una versió 2.5 de 194 CV equipada amb un sistema de cilindres desconnectables de gran eficiència. Tots estan disponibles amb caixes de canvi manual o automàtic així com amb sistemes de tracció davantera o a les quatre rodes. En el cas del gasolina 2.5, que arribarà el setembre, sempre va lligat a la tracció 4x4 i el canvi automàtic.

Com a oferta promocional de llançament, tota la gamma té un descompte de 2.000 euros, als quals es poden sumar 500 euros més si s´opta pel sistema de finançament Promofinance que inclou els 5 primers manteniments gratuïts.