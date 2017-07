Peugeot 5008 GT Line: una nova dimensió

El concessionari oficial Peugeot, Sarauto Manresa, ha posat a disposició de Regió7 un vehicle 5008 GT Line, disponible a partir de 24.000 euros.

El nou Peugeot 5008 presenta més espai a la part posterior que el 3008, amb una banqueta corredissa i una tercera fila de seients, molt ben aprofitats i amb bona alçada per als caps dels ocupants de les places 6 i 7. És interessant que aquests dos seients de la tercera fila es puguin treure, ja que es poden eliminar 11 kg de cadascun i es pot dotar el maleter de 40 litres extra quan es retiren. El nou model de la marca francesa és 19 cm més llarg que el seu germà petit, el 3008, i millora la plataforma modular EMPS en 16,5 cm quan parlem de batalla, i per tant la seva habitabilitat interior.

Cap SUV del mercat amb 7 places ofereix actualment, amb els seus 4,64 metres de llargada, un maleter tan gran: 780 litres amb 5 seients , amb els altres dos retirats, que poden arribar a un màxim de 2.150 litres de càrrega un cop tombada la segona fila de seients.

Estèticament presenta una silueta molt moderna, amb un aspecte esportiu. Té un disseny de carrosseria elevada, equipat amb rodes grans i llantes estètiques, amb línies cromades, barres d´alumini i sostre Black Diamond. També destaca el nou frontal, l´equipació de llums led i la forma lleugerament corbada dels fars, amb un acabat amb aletes cromades, i la seva verticalitat amb unes àmplies preses d´aire que donen un caràcter molt felí al nou model de la marca del lleó. A la part posterior, la línia aerodinàmica del vidre inclinat dóna una imatge esportiva, il·luminat tant de dia com de nit amb les 3 urpes de llums Full led integrats a la carrosseria.

A l´interior trobem el sistema Peugeot i-Cockpit, personalitzable i amb pantalla tàctil de 8 polzades amb tota la informació disponible per no haver d´apartar la vista de la carretera, i destaca el volant compacte de petites dimensions, que facilita la conducció en zones urbanes. En el nou 5008 tot està connectat amb la funció Mirror Screen i també ofereix la possibilitat de carregar l´smartphone al comandament central, de manera que es pot viatjar amb total tranquil·litat amb la nova navegació en 3D connectada, amb reconeixement de veu gràcies als serveis TomTom que permeten veure en temps real tots els serveis bàsics per a la conducció: trànsit, temps, aparcaments, estacions de servei...

El nou 5008 porta de sèrie prestacions de seguretat de primera categoria: estructura optimitzada per absorbir els impactes, 6 airbags, ABS, ESP, càmera multifunció al parabrisa, 12 sensors d´ultrasons, radar i dues càmeres de vídeo de 180º. També incorpora ajudes per a la conducció d´última generació amb reconeixements de límits de velocitat, Active Safety Brake amb Distance Alert, alerta activa de canvi de carril, sistema de vigilància de l´angle mort, alerta d´atenció al conductor i regulador de velocitat adaptat amb funció stop.

Equipat amb els mateixos motors que el 3008, el trobem amb dues opcions gasolina i dues de dièsel. En gasolina, tenim l´1.2 PureTech de 130 CV i 1.6 THP 165 CV de potència. En dièsel, els motors 1.6 BlueHDI amb 100 i 120 CV de potència, i el superior 2.0 BlueHDI amb 150 i 180 CV.