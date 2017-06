Alfa Romeu Stelvio: esportiu, còmode i funcional

Alfa Romeo aposta per l´esportivitat amb el seu primer SUV, l´Stelvio. Un nom que és tota una declaració d´intencions, ja que fa referència a un dels ports de muntanya més divertits i admirats pels automobilistes. I la veritat és que tot i ser un tot camí, l´Stelvio és perfecte per abordar aquesta car-retera de 20 quilòmetres i 75 revolts, ja que ofereix un nivell de dinamisme inusual en el seu segment.

L´esportivitat no és fruit de la casualitat sinó d´un gran treball d'enginyeria. Disposa d´una perfecta distribució de pesos entre eixos, de la relació de direcció més directa del segment i de la suspensió d´última generació amb l´exclusiva tecnologia patentada Alfalink. També destaca el gran ús de materials d´alta tecnologia, com la fibra de carboni per a l´eix de transmissió i l´alumini per a motors, sistemes de suspensió, capó, aletes, portes i maleter. I per aconseguir la millor adherència, l´Stelvio ofereix el sistema de tracció total Alfa Romeo Q4.

Motors potents

L´Stelvio està disponible en quatre propulsors: dos de gasolina i dos de dièsel. La primera opció arrenca amb un 2.0 de 200 CV i culmina amb un 2.0 de 280 CV, mentre que l´accés a l´oferta dièsel és un 2.2 de 180 CV, i es completa amb un 2.2 de 210 CV. Tots gaudeixen de la tracció total Q4 i d´un canvi automàtic de 8 velocitats, a excepció del dièsel de 180 CV, que es pot escollir amb tracció posterior.

El model més potent de la gamma, i que segueix la tradició esportiva de la marca, és el denominat Quadrifoglio Verd, amb un motor V6 biturbo amb 510 i 600 Nm de parell motor amb el qual es pot aconseguir una velocitat màxima de 284 km/h després de passar de 0 a 100 en només 4 segons.

Totes les versions, i especialment aquesta última, tenen un comportament molt esportiu. És més, l´Stelvio gaudeix del nou selector Alfa DNA, que modifica el dinamisme del vehicle amb tres opcions: Dynamic, Natural i Advanced Efficiency.

Confort d'alta gamma

No tot en l´Stelvio s´enfoca a l´esportivitat. Com a bon SUV també és còmode i funcional. Té un interior ampli, per gaudir del plaer de viatjar, que s´accentua amb elements com el sistema de climatització bizona, el d´infoentretenimient Alfa Connect i un excel·lent sistema d'àudio amb 8, 10 o 14 altaveus (en aquest cas de Harman Kardon) que depèn de la versió. Un altre element molt important és el maleter de 525 litres, que competeix amb els millors rivals i està equipat amb una porta elèctrica que es pot configurar amb vuit nivells d´obertura diferents.

Independentment de l´acabat que s´esculli (Stelvio, Super, Speciale i Quadrifoglio), aquest model té un desplegament de tecnologia molt important que és destinat a la seguretat, fet que el converteix en un dels vehicles més segurs del seu segment i del mercat en general.