Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport Plus: creat per sentir

El concessionari oficial Honda, Motor Tech, de Manresa, ha posat a disposició de Regió7 un Civic 1.5 VTEC Turbo Sport Plus, que ja està a la venda a partir de 22.100 euros en la versió més bàsica. La marca japonesa presenta la desena versió del mític model Civic, amb una enginyeria i un disseny completament renovats. El nou 5 portes té un estil innovador respecte al seu predecessor i busca l´excel·lència tècnica.

Per fora presenta una combinació de línies agressives, espectaculars i atlètiques, i una carrosseria molt dinàmica, sobretot en les versions Sport i Sport Plus. El frontal equipa unes llums led molt imponents que queden emmarcades en una graella ampla i baixa, i la part de sota del para-xocs mostra unes entrades d´aire de grans dimensions . A darrere hi ha un dels elements més espectaculars de la nova versió, un petit aleró que surt del sostre i un segon aleró que divideix el vidre posterior. Les llums s´uneixen a l´aleró, que guanya protagonisme gràcies a la seva forma de C. El para-xocs posterior és igual de cridaner per les falses reixetes, i també destaca l´espectacular tub d´escapament amb doble sortida central, només disponible en les versions Sport i Sport Plus.

A l´interior ens trobem davant del Civic més gran de la història i un dels més espaiosos del seu segment. Les places davanteres criden l´atenció per la seva comoditat i amplitud, i la posició de conducció encara és més esportiva i pots anar 35mm més a prop del terra que en l´anterior model. Les posteriors també disposen d´un espai òptim per viatjar amb comoditat. Els materials són agradables al tacte i molt ben acabats.

El nou Honda Cívic és un cotxe molt evolucionat tecnològicament, tot el seu funcionament és digital, i està equipat amb una pantalla TFT de 7 polzades que mostra el comptaquilòmetres , el velocímetre i la resta de dades necessàries de l´ordinador a bord. Al comandament central hi trobem la pantalla tàctil que controla el sistema multimèdia Honda Connect, amb un funcionament totalment intuïtiu, que gaudeix d´avantatges importants com la navegació de Garmin o la connectivitat d´Apple CarPlay i Android Auto. A sota s´hi troben els comandaments per la climatització de fàcil funcionament, i més avall un espai per col·locar l´smartphone amb càrrega sense fils. A més, hi ha molts espais per guardar objectes a l´interior del vehicle.

Seguretat intel·ligent

Honda Sensing és el conjunt de tecnologies de seguretat activa més avançades. Està equipat de sèrie en tota la gamma i s´ha dissenyat per garantir la seguretat del conductor i els passatgers, i inclou els sistemes següents: CMBS (Sistema de prevenció i minimització d´impactes), LDW (Avisador de canvi involuntari de carril), RDM ( Sistema d´ajuda de permanència a la carretera), LKAS (Sistema de manteniment de carril), TSR (Sistema de reconeixement de senyals de trànsit), ISL (Limitador de velocitat intel·ligent), i-ACC (Control de velocitat de creuer adaptable intel·ligent), BSI (Avisador de l´angle mort), CTA (Sistema d´alerta de trànsit creuat), DWS (Sistema d´avís de desinflament), ACE (Enginyeria de compatibilitat avançada). Per acabar, control d´estabilitat i tracció VSA, i reposacaps davanters amb mitigació de lesions cervicals.