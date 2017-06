Lexus IS 300H: distinció híbrida

Imatge del Lexus IS 300h

Imatge del Lexus IS 300h diari Levante

Lexus té en la seva gamma de berlines esportives IS a un dels principals pilars. Es reflecteix en el fet d´haver superat el milió d´unitats venudes des de l´any 1999. L´actual tercera generació de l´IS va marcar l´inici d´una nova era amb la introducció de la tecnologia híbrida de Lexus. Des del seu llançament, el model IS 300h ha resultat ser l'opció preferida dels clients europeus, amb un percentatge de vendes de l´IS del 90%.

Eficiència i dinamisme

El model Full Hybrid es caracteritza per la seva excepcional eficiència i suavitat, i conserva els elements que tradicionalment han format part de l´especial atractiu de l´IS. Combina un motor de gasolina de quatre cilindres i 2.5 litres amb un compacte i potent motor elèctric que garanteix la suavitat i la resposta de la conducció. Està assistit per un sistema de sincronització variable de vàlvula intel·ligent Dual VVT-i tecnologia d´injecció D-4S de Lexus, i un sistema de recirculació dels gasos de fuita d´alt rendiment.

Ofereix una potència de 223 CV i unes prestacions molt altes. A més a més, el seu avançat disseny tècnic garanteix l´estalvi de combustible i un nivell d´emissions sense precedents, amb xifres oficials de 97 g/km de CO2 i 4,3 l/100 km, la qual cosa reforça l´atractiu del model en un mercat en el qual el comportament ecològic i els costos de propietat del vehicle són fonamentals per al consumidor.

Millores dinàmiques

El rendiment dinàmic de l´IS s´ha millorat mitjançant revisions precises de la suspensió davantera i posterior i de la direcció. El resultat d´unes mesures tan exhaustives és que tant el model IS estàndard com l´F Sport ofereixen millores en la qualitat de la conducció, el control de la carrosseria, la tracció posterior i l´estabilitat en línia recta, així com una millor resposta de la direcció.

Així doncs, tots els IS porten el sistema VDIM que coordina el funcionament de l´ABS, la distribució electrònica de frenada (EBD), el control de tracció (TRC) i el control d´estabilitat del vehicle (VSC) amb la direcció elèctrica (EPS).

Pel que fa l´equipament de sèrie, el vehicle que vam tenir l´ocasió de provar corresponia al nivell intermedi Executive. Una bona alternativa per la seva excel·lent relació qualitat-preu i un equipament complet que inclou de sèrie elements com les llums multi-led, les llantes d'aliatge de 17 polzades de 5 radis dobles, el sistema Smart Entry, el Control de Creuer Adaptable (ACC), o la càmera posterior amb guies dinàmiques d´assistència a l´aparcament.

Nivells d´acabat

Disponible en 4 acabats –Eco, Business, Sport i Luxury– els preus de l´IS300h parteixen dels 35.900 euros si s´opta pel sistema de finançament Lexus Privilege.