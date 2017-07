Mercedes-Benz: Renovació del certificat de qualitat

Mercedes-Benz va ser la primera empresa del sector de l´automoció que va implantar un Sistema Integrat de Gestió basat en el compliment de les normes internacionals ISO.

Des de l´any 2013, Mercedes-Benz a l´estat espanyol concedeix el Premi Sensia a l´Excel·lència en Gestió Sostenible amb la finalitat de promoure i reconèixer la gestió sostenible dels concessionaris i tallers de la seva Xarxa Comercial. El concepte global de Qualitat de Marca Mercedes-Benz no només es reflecteix en els seus productes, sinó també en les seves activitats comercials. Per això la gestió de la qualitat de tota la xarxa de concessionaris Mercedes-Benz està certificada de forma conjunta des de l´any 2001, i compleix els més alts requisits de la normativa internacional ISO 9001.

També s´ha integrat en aquest sistema la gestió de medi ambient i seguretat. D´acord amb aquesta política, des de final del 2002, la xarxa de concessionaris Mercedes-Benz implanta conjuntament un ambiciós sistema de gestió mediambiental que, seguint les directrius de la normativa internacional ISO 14001, té també com a objectiu l´optimització dels processos des del punt de vista mediambiental.

Per motius d´estratègia comercial, Daimler AG va decidir reorganitzar les seves filials a l´estranger buscant més dedicació en les seves activitats, separant les unitats de negoci en societats independents. La filial espanyola ha estat triada per Daimler per ser la primera a implantar la nova reestructuració. L´1 de gener del 2017 les unitats de negoci de furgonetes i camions, així com el centre logístic de recanvis, es van segregar de Mercedes-Benz Espanya, S.A.U., i van constituir tres noves societats del grup a l´estat espanyol: Mercedes-Benz Trucks Espanya, Mercedes-Benz Vans Espanya, i Mercedes-Benz Parts Logistic Ibèrica.

El 6 de juny passat, D. Wolfgang Wielpütz, vicepresident de certificació de Tüv Nord va lliurar els certificats que reconeixen l´orientació al client i l´acompliment sostenible dels processos de venda i reparació de vehicles a cadascuna de les quatre societats a l´estat espanyo, així com a les seves xarxes comercials. Aquesta certificació avala la implantació d´un eficaç sistema integrat de gestió que aporta valor per al client final en termes de satisfacció amb el servei prestat. I està dissenyat com a eina de control i gestió de riscos de reputació de la marca.

A més, es va aprofitar l´acte per fer el lliurament del premi Sensia 2016 a 10 concessionaris i tallers autoritzats de la xarxa Mercedes-Benz, Smart i Fuso. Aquesta distinció és atorgada als concessionaris i tallers que destaquen per la millora contínua dels seus processos orientats a satisfer les necessitats i expectatives dels clients i treballadors, així com en la minimització de l´impacte ambiental de les seves activitats.