Un torneig de golf de Mercedes ja és major d'edat

El concessionari oficial Mercedes Benz AutoSuministres Motor va complir el 10 de juny passat el seu compromís amb el golf. Per divuitena vegada, va organitzar el torneig de golf integrat a la la Mercedes Trophy. Es va fer al prestigiós Golf Montanyà (Osona), una de les millors instal·lacions de Catalunya, i va tenir 180 jugadors inscrits.



La participació al torneig AutoSuministres Motor només és oberta a jugadors amateurs i que siguin clients seus i/o socis del Club de Golf Montanyà, que per reglament han de ser majors de 18 anys i tenir llicència federativa vigent de la Reial Federació Espa-nyola de Golf. Tots els inscrits van rebre diversos obsequis per la seva participació, després de gaudir d´una llarga i emocionant jornada esportiva.

Obsequis

La jornada va anar acompanyada d´ espectaculars premis especials entregats per les les marques que col·laboren en el torneig. Garmin va premiar la bola més propera, i el guanyador es va endur un rellotge GPS model Approach S6. Adidas, per la seva banda, va entregar al guanyador del seu forat un parell de sabates model Adipure Flex WD. I TaylorMade va lliurar el premi al drive més llarg, guardonat amb un Sand Wedge d´última generació de la marca per al guanyador.Al final del recorregut de 18 forats, tots els jugadors van poder gaudir d´un brindis amb Cava Villa Conchi (premiat el 2015 per la revista Mundus Vini com el millor cava espanyol). A més, van entrar al sorteig de regals de la marca Taylor Made.

Premi de Mercedes Benz

Cal destacar el premi del patrocinador principal, Mercedes Benz: els guanyadors de les dues categories d´aquest torneig s´emporten una invitació especial per assistir (amb acompanyant) a la final de Golf Mercedes Trophy 2017, que es farà el proper mes de setembre al PGA Golf Catalunya, a Caldes de Malavella. Hi assistiran tots els guanyadors dels diferents tornejos organitzats per Mercedes Benz entre els seus clients de tot l´estat, amb una participació de més de 3.300 jugadors que han jugat 25 tornejos diferents durant els mesos d´abril, maig i juny. La traca final serà a Caldes de Malavella i el guanyador de la final tindrà la possibilitat d´assistir a la final mundial, que se celebrarà a Stuttgart (Alemanya) del 3 al 8 d´octubre, i de viure tota una experiència.

Modalitat Stableford

El torneig AutoSuministres Motor de Golf que es va fer l al Camp del Montanyà es va jugar seguint la reglamentació de la modalitat Stableford Handicap individual, molt utilitzada en campionats de clubs i que permet que el joc sigui més àgil i fluid. El recorregut va ser de 18 forats i els jugadors es van dividir en dues categories: de 0 a 15,9 i de 16 a 36.4.

Els guanyadors

En la p rimera categoria, el guanyador va ser Gustavo Gómez; el segon classificat va ser Àngel González. En la segona categoria, el guanyador va ser Joan Porta, i Joan Miquel Bassols va assolir el segon lloc. Pel que fa al premi a la bola més propera del forat Adidas va ser per a Pere Escudé. El premiat per al Drive més llarg se´l va endur Irene Berenguer en la categoria femenina i Luis de Oriola en la masculina. I la bola més propera patrocinada per Garmin va ser per a Pep Cunill.