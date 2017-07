Ford Galaxy: el plaer de viatjar

Els últims anys els SUV han pres molt protagonisme als monovolums, així com presència al mercat, tant que que fins i tot en alguns casos s´han vist obligats adquirir l´estètica i algunes de les característiques dels SUV (o totcamí) per seguir vius. Això es deu al fet que el món de l´automòbil és més emocional que racional i les famílies estan disposades a renunciar a avantatges indispensables per poder portar el cotxe que els agrada.

Si el que es busca és espai per a cinc o set passatgers, capacitat suficient per a l´equipatge, modularidad i confort de marxa, el monovolum segueix sent l´elecció més encertada. I dins d´aquest segment el Ford Galaxy és sense cap dubte un dels principals referents i exponents. Vam tenir accés a provar el Galaxy topall de gamma, el Titanium 2.0 TDCi Bi-turbo 210 CV PowerShift, amb tota mena de prestacions i tecnologia, amb els últims avenços de la firma nord-americana en aquests camps.

Galàxia interior

El Ford Galaxy no és gran per dins... és enorme. Disposa de set seients (2+3+2) i un maleter de 700 litres quan es pleguen els seients de la tercera fila. I el millor de tot és que els usuaris gaudeixen d´un gran espai per a genolls i els malucs en cadascun dels seients. Però la màgia no existeix i tota aquesta amplitud ha de treure's d'algun lloc, en aquest cas, a força, com diu Ford, d´«estilitzar els seients»... en el cas dels de la segona i tercera fila, potser massa. Després d´unes quantes hores de viatge, els ocupants d´aquestes places ho van notar. En canvi, aquest no va ser en absolut el meu cas ni el del copilot, ja que les places davanteres són d´autèntica classe business.

Grans, còmodes, i gràcies a la bona dotació d'equipament d´aquest model, calefactables i refrigerables i amb una encertada funció de massatge per a esquena, glutis i lumbars. Conduir amb tots els comandaments al teu abast gràcies a la minuciosa regulació electrònica del seient i el volant, amb la temperatura ideal i mentre el cotxe et relaxa amb un massatge, és insuperable. L´única pega podria ser que tal estat de relaxació influís en el fet d´abaixar la guàrdia mentre condueixes, però el Galaxy també està preparat per això.

Suau i potent

La unitat de proves era el vehicle amb motor dièsel 2.0 TDCi Bi-turbo de 210 cv, acoblat a l´excepcional canvi de marxes automàtic de PowerShift de 6 velocitats. L´efectivitat d´aquest últim sumat a la contundència de 450 Nm de parell motor, fan que el Galaxy es mogui ràpid, àgil i veloç fins i tot quan se circula amb set passatgers i a plena càrrega. A baixa velocitat té unes reaccions suaus però vives, i quan se circula per autovia o autopista només cal trepitjar l´accelerador per realitzar avançaments immediats i segurs.

El comportament general del vehicle està a l´altura de les prestacions del motor. Al volant es nota una gran sensació de seguretat, gràcies a que els amortidors mantenen sempre ferma l´alta carrosseria, al fet que els frens són capaços de detenir el vehicle de manera contundent malgrat el seu gran pes i perquè el guiatge del cotxe no pot ser més fidel gràcies a una moderna direcció.

La resta d´ocupants del vehicle no tenen totes aquestes sensacions, però sí una de qualitat de vida a bord immillorable, gràcies a l´estabilitat del vehicle per la suspensió posterior integral, a la qualitat de rodament del xassís, a la immillorable insonorització de l´habitacle i a un avançat sistema de climatització per zones que regula a la perfecció tot l´interior del cotxe. Viatjar a bord del Galaxy és un autèntic plaer.