Nissan Qashqai: més modern i de més qualitat

Ser el precursor d´un segment i liderar-lo durant molt temps t´obliga a esforçar-te per mantenir-te com a referent. És el que ha fet Nissan amb el nou Qashqai: un pas endavant en qualitat, i ha situat el seu líder de vendes un graó per sobre dels seus competidors. En primer lloc, els seients del model s´han canviat, i el confort hi és notablement superior als que incorporava la generació anterior; ergonòmicament són perfectes. La incorporació d´aquests seients fa que viatjar en el nou Qashqai sigui relaxat i un plaer.

A l´interior del vehicle hi ha més canvis. Nissan ha dissenyat un nou volant més modern i simple, amb tots els comandaments integrats. El quadre de comandament també s´ha redissenyat, amb materials de més qualitat i millor tacte. I cal destacar la insonorització interior, un detall que completa aquest apartat de confort al qual fèiem referència al principi. Amb uns vidres més gruixuts, recobriment a les portes, i un aïllament més bo de l´obertura motora, s´ha minimitzat el soroll tant del propulsor com de rodolament que entra a l´habitacle fins a un nivell que fins ara estava reservat per a segments superiors.

Disseny renovat

Els canvis en el disseny exterior se centren en el frontal, on s´han incorporat noves òptiques amb tecnologia LED, noves entrades d´aire, una calandra de nou disseny i de més grandària. El capó també ha canviat el disseny de les nervadures per donar continuïtat a aquesta part del nou Qashqai. A més, s´han fet algunes modificacions que afecten els llums, la col·locació dels reflectors i les sortides de fuita.

Comandaments

Les modificacions al xassís del Qashqai li proporcionen un comportament que podríem definir de fàcil. El balanceig als revolts s´ha minimitzat; a més, els canvis en la suspensió li proporcionen un comportament més bo i més absorció de les irregularitats. Disposa d´una frenada més potent i efectiva proporcionada principalment pel control intel·ligent del traç que corregeix el subviratge mitjançant els frens abans que entri en funcionament el control d´estabilitat. En definitiva, Nissan ha treballat de la mateixa manera que en la resta del models, buscant la comoditat i facilitat tant per al conductor com per a la resta d´ocupants del vehicle.

Equipament i motors

L´equipament del nou Qashqai és superior en tots els seus apartats, i principalment en els sistemes d´ajuda a la conducció i en la seguretat. Podem destacar el servei de fre d´emergència amb detecció d´obstacles, el reconeixement de senyals de trànsit, l´assistent d´aparcament, l´avís d´obstacles en l´angle mort del retrovisor i l´alerta per canvi involuntari de carril, entre d´altres.

Els acabats disponibles són els mateixos que a l´anterior Qashqai: Visia, Acenta, Connecta i Tekna, i ara, a més, s´hi afegeix un Tekna+ més complet, on destaca un magnífic sistema de so Bose.

La gamma de motors del nou Nissan Qashqai està formada per dos propulsors gasolina i dos dièsel, amb les potències de la generació anterior però amb millors característiques. Un d´aquests canvis és en el dièsel 1.5 litres i 110 cv, un motor que ofereix ara unes emissions de CO2 de només 99 g/km i amb un consum de 3,8 litres. Se situa líder en el seu segment a l´apartat de contaminació i consum. El nou Nissan Qashqai surt a la venda a partir de 21.850 euros, sense incloure-hi possibles promocions de llançament; són uns 300 € més que el model antic.