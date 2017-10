Hyundai Ioniq: un híbrid directe a l'endoll

Amb el Ioniq, Hyundai s'ha posicionat com una de les firmes més destacades del nou panorama «elèctric» del món de l'automòbil. I amb el llançament de la versió híbrida endollable completa la trilogia d'una gamma que ja incloïa models equipats amb sistemes de propulsió híbrids de gasolina i electricitat i de 100% elèctrics.

Una ambiciosa gamma que s´emmarca en l'estratègia global de sostenibilitat Hyundai Motor per llançar 14 cotxes ecològics de baixes o nul·les emissions, fins a l´any 2020.

63 quilòmetres ´elèctrics´

En el cas del Ioniq híbrid endollable s'ha combinat el nou motor 1.6 GDI de gasolina d'injecció directa de 105 CV, amb una unitat elèctrica de 45 kW (61 CV). Aquesta última està alimentada per una bateria de polímer d'ions de liti de 8,9 kWh de capacitat per permetre la conducció de forma elèctrica fins a 63 km. Així mateix, s'ha optat per un canvi automàtic de doble embragatge de sis marxes, amb diversos sistemes de conducció, incloent-n´hi un de denominat Sport que aplica una sensació de direcció més esportiva i una lògica diferent de transmissió. Amb tot això, Hyundai anuncia per a aquest tercer component de la gamma Ioniq unes emissions de CO2 de 26 g/km i un consum de combustible mitjà d'1,1 litres cada 100 quilòmetres.

Com a part del seu equipament de sèrie disposa de fars led i llantes de 16 polzades de disseny específic, si bé comparteix amb el model híbrid la major part dels detalls de disseny exterior, com ara la graella hexagonal i els llums de dia led verticals en forma de C. No obstant això, la tapa per accedir a la presa de càrrega a l'aleta davantera esquerra el distingeix clarament del model del qual deriva.

L'habitacle destaca per una generosa amplitud, mentre que el maleter disposa d´una capacitat de càrrega de 443 litres que pot arribar fins als 1.505 litres si es pleguen els seients posteriors. El Ioniq híbrid endollable disposa d'una àmplia llista de sistemes d'assistència a la conducció amb dispositius com ara el de frenada autònoma d'emergència, assistència de permanència en carril, control de creuer intel·ligent, detector d'angle mort i alerta de trànsit posterior.

L'oferta de connectivitat es concentra en la seva pantalla de 8 polzades, que funciona amb els sistemes Android Auto, Apple Car Play i els serveis Live per obtenir informació del trànsit en temps real. El model Ioniq híbrid endollable es pot adquirir a partir de 26.450 euros.