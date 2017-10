Lexus RC 300h: cupè híbrid esportiu

La tecnologia híbrida s'ha convertit en un element quotidià en el panorama de l'automòbil. Un sistema de propulsió que ja és una mica més que una simple eina per obtenir consums i nivells d´emissions baixos, ja que ofereix més, incloses les sensacions esportives. I Lexus ho ha aconseguit amb el model RC 300h. Es tracta del «germà petit» de l´RC F, però més pensat per a l´ús diari en tot tipus de condicions.

Potència Lexus Hybrid Drive

La firma japonesa ha combinat de forma encertada una estètica cupè d'allò més atractiva amb el rendiment del sistema Lexus Hybrid Drive que combina un potent motor elèctric de 105 kw (143 cv) amb un motor de gasolina de cicle Atkinson, de 2.5 litres de cilindrada, 4 cilindres i 181 CV.

Aquesta combinació amb propulsió a l'eix posterior, similar al de les berlines IS 300h i GS 300h, aconsegueix una potència conjunta real de 223 CV. Més que suficient per dotar el vehicle d'un destacat nivell de prestacions amb xifres com els menys de 9 segons necessaris per accelerar de 0 a 100 km/h.

D´altra banda, l´RC 300 ofereix un consum mitjà de combustible inferior a 5 litres cada 100 km i emissions de CO2, capdavanters en el segment de 111 g/km, així com unes mínimes emissions de NOX i de partícules. La transmissió E-CVT del sistema full hybrid permet l´ús seqüencial i utilitzar les lleves de canvi del volant. Durant la desaccelaració la força de frenada del motor es reparteix en sis passos, amb una sensació de canvi similar a la de la transmissió manual.

Les cinc formes de conducció disponibles en l'acabat F Sport (Eco, Normal, Sport, Sport S i Sport S+) permeten optimitzar la combinació preferida del conductor d'estalvi, comoditat, rendiment i característiques dinàmiques.

Autèntic cupè 2+2

Amb una longitud de 4,70 metres i una amplada d'1,84 metres, el Lexus RC 300h mostra una atractiva configuració cupè. En matèria estètica té detalls destacables com ara la graella frontal amb làmines verticals en comptes d´horitzontals com la resta de Lexus, els fars de triple feix amb llums de dia led o els tubs d´escapament cromats visibles.

L´interior del vehicle té una configuració 2+2 places. La posició de conducció és baixa i desplaçada cap enrere. Les portes de gran grandària i els seients davanters de desplaçament automàtic faciliten l'accés a les places posteriors. Així mateix cal destacar alguns detalls del seu habitacle com el disseny del rellotge analògic, els llums de cortesia que s´activen amb en contacte, o els seients elèctrics i de cuir en tota la gamma.

Pel que fa al maleter, té una capacitat de càrrega 340 litres, que es pot augmentar gràcies a la possibilitat d´abaixar els seients posteriors en proporció 60:40.

Tres nivells d´acabat

L´RC 300h disposa de tres acabats: Executive, F Sport i Luxury. El cor de gamma correspon a l'acabat Executive, amb un equipament molt complet amb llums led, llantes de 18 polzades, seients complets de cuir Tahara, regulables elèctricament i calefactats, pantalla de 7 polzades, Lexus Media Display amb controlador rotatiu i càmera posterior, Smart Entry i, opcionalment, el sostre solar elèctric.