Mercedes-Benz Clase S: luxós jet de carretera

Mercedes-Benz ha millorat encara més el Clase S. Si ja era excel·lent se n´han optimitzar principalment tres aspectes: la gamma de propulsors, la cada cop més present i amb demanda conducció autònoma i el confort; i han passat a un segon pla aspectes com la renovació estètica, que es redueix a petits canvis a l'exterior i interior respecte del seu predecessor.

6 motors

El nou Clase S estrena 6 motoritzacions per completar una oferta mecànica que té fins a a deu alternatives diferents, que van des dels 286 als 630 CV, combinables amb quatre variants de carrosseria: Clase S (5,14 m), Clase SL (5,27 m), Mercedes-Maybach Clase S (5,46 m) i Mercedes-Maybach Pullman (6,50 m).

L´oferta arrenca amb el motor dièsel S 350 d de 286 CV, que arriba per establir l'accés a la gamma en 97.350 euros. Estarà disponible a l'octubre, mentre que la seva variant 4Matic ja es pot adquirir des de 102.300 euros.

Una altra novetat són l´S 450 i l´S 500: el nou motor de sis cilindres en línia, equipat amb àmplies funcions elèctriques, sortirà a la venda en dos nivells de potència. En l´S 450 (també en versió 4Matic) posa a disposició 367 CV i 500 Nm de parell motor, mentre que l´S 500 desenvolupa 435 CV i un parell de 520 Nm. Disposen d´un nou sistema intel·ligent de sobrealimentació, incloent-hi, entre d´altres, un compressor elèctric addicional i l'alternador d'arrencada integrada, que asseguren un excel·lent desplegament de potència. Mitjançant l'alternador arrancador exempt de corretja es posen a disposició 250 Nm i 16 kW addicionals. I tot això amb una disminució del 22% en emissions contaminants.

Els S 560 4Matic i Mercedes-Maybach S 560 4Matic també són novetat. Utilitza un motor V8 que desenvolupa 469 CV i 700 Nm. També s'incorpora l´S 650, un motor V12 amb 530 CV i 830 Nm de parell, que defineix la cúspide de la gamma de motors de Mercedes-Benz (aquest model només s'oferirà a Espanya com a vehicle blindat). El nou propulsor de dotze cilindres incorporat en el Mercedes-Maybach S 650 desenvolupa 630 CV i aconsegueix un parell motor màxim d'1.000 Nm .

En aquesta oferta no podien faltar els AMG. El Mercedes-AMG S 63 4Matic+ brinda unes prestacions superlatives amb un consum clarament reduït, a través d'un V8 biturbo AMG de 4.0 litres amb desconnexió selectiva de cilindres. Té 612 CV. Per la seva banda, el nou Mercedes-AMG S 65 equipa un motor de dotze cilindres amb 630 CV i 1.000 Nm.

Luxe desbordant

Totes les versions disposen d'un ampli equip de sèrie que inclou entapissat de cuir, llantes d'aliatge de 19", Comand Online amb Widescreen Cockpit i comunicació Car-to-X (que permet l'intercanvi d'informació entre vehicles i amb les infraestructures de manera autònoma), volant multifunció amb controls Touch Control (tàctils), panell tàctil de control, sistema de climatització intel·ligent thermotronic, seients davanters d'ajust elèctric, sistema de suspensió pneumàtica Airmatic amb regulació variable contínua, selector de maneres de la transmissió Dynamic Select així com el Paquet d'Integració per Smartphone amb Apple Car Play i Android Acte i sistema de càrrega sense fil per a dispositius mòbils.

Una novetat destacada en l´equipament del Clase S és el Control de confort Energizin (equip opcional, part del paquet Premium Plus), que connecta entre si diferents sistemes de confort del vehicle. Combina de manera selectiva funcions de l'aire condicionat (inclosa ambientació), dels seients (calefacció, ventilació, massatge), de la calefacció de superfícies, efectes de llum i musicals, i permet un ajust especialment adaptat a l'estat d'ànim o a les preferències personals del client. D'aquesta manera millora el benestar i la concentració durant el viatge o en els descansos. Tots aquests sistemes beneficien principalment els ocupants de les espaioses i elegants places posteriors, així com també el conductor, que a més disposa d´una avantguardista tecnologia per gaudir d'una conducció semiautònoma.

Deixat´t portar

Fa un pas cap a la conducció autònoma i eleva el concepte Intelligent Drive a un nivell superior. De sèrie incorpora sistemes d'assistència a la conducció i seguretat que inclou frenada autònoma davant un perill, assistent per a vent lateral, sistema d'alerta per cansament, assistent per a senyals de trànsit, sistema de protecció per als ocupants i un sistema que prepara l'oïda humana de manera anticipada davant un possible accident, per evitar lesions derivades del soroll de la col·lisió.

El nou paquet d'assistència a la conducció disponible opcionalment (3.181,48 euros per a l´S 350 d) combina sistemes seguretat i d'assistència que redueixen notablement el risc d'accident i contribueixen a una millora del trànsit. S´aconsegueix, entre d´altres, amb la regulació i el manteniment de la velocitat de circulació així com de la direcció. Els components del paquet d'assistència plus són: assistent actiu de distància Distronic, assistent actiu d'adreça, assistent actiu de velocitat límit, de control de carril, assistent evasiu de direcció, també d´angle mort, adaptació de la velocitat en funció de la ruta i funcions addicionals per a l'assistent de parada d'emergència. També s'inclou en aquest paquet el Pre-Safe Plus, que controla situacions de perill causades pel trànsit posterior, com ara un impacte per encalçament.

També forma part de l'equip de sèrie el paquet d'aparcament amb Parktronic, que disposa de càmera de marxa enrere i ajuda activa per al moment de fer un estacionament. Opcionalment s'ofereix el paquet per aparcar a distància, amb el qual es pot fer la maniobra d'entrada i sortida en places d'aparcament estretes des de l'exterior del vehicle utilitzant un Smartphone.

Un altre dels components de sèrie són els fars Multibeam led i els llums de carretera Ultra Range. Aquest sistema converteix la nit en dia gràcies als 84 díodes luminescents de què disposa cada far que s'activen individualment i reaccionen amb una rapidesa i precisió extremes a l'estat actual del trànsit.