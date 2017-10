Opel Insignia Grand Sport: marcada evolució

Poques evolucions són tan notables com la de l´Opel Insignia. El nou lliurament de la berlina alemanya supera en tots els aspectes el seu predecessor. El nou disseny fa que sigui molt més espaiós i confortable, però alhora divertit de conduir.

El nou Insignia impressiona per les seves dimensions –amb una longitud de 4,9 metres que permet gaudir d'un maleter de 450 litres–, per les seves cridaneres línies exteriors, i pel seu sofisticat interior, que ofereix una sensació de qualitat general molt més bona que el model anterior.

Potència i motor

El que més ens va cridar l'atenció en la presa de contacte amb aquest model va ser el seu excepcional comportament i la tracció integral intel·ligent amb repartiment vectorial del parell motor –que transmet potència a les rodes de manera individual– en combinació amb la caixa del canvi automàtica de vuit velocitats.

Aquesta solució s'ofereix amb el motor més potent de la gamma, el gasolina 2.0 Turbo de 260 CV, acoblat al canvi automàtic de 8 velocitats. El sistema de tracció integral amb repartiment vectorial del parell motor, exclusiu en el segment mitjà, fa l'Insignia molt àgil i li aporta un aplom sorprenent en els revolts.

L'oferta de motors gasolina es completa amb un 1.5 litres Turbo de 140 i 165 CV, mentre que l´oferta dièsel inclou un 1.6 litres de 110 i 136 CV i un 2.0 de 170 CV.

Però el nou Opel Insígnia no només impressiona per la seva tecnologia de propulsió, sinó també pels seus moderns sistemes d'assistència i les seves característiques de confort. Pocs models del segment ofereixen una gamma tan àmplia de tecnologies intel·ligents com la d´aquest Opel.

Il·luminació innovadora

En destaca la segona generació de l'innovador sistema adaptatiu d'il·luminació matricial IntelliLux led, amb 32 segments led que assumeixen la funció de llums llargs. La quantitat més elevada de segments led permet que els diversos patrons d'il·luminació s'adaptin a cada situació del trànsit, mentre que per millorar més la visibilitat a l´hora de conduir en revolts els enginyers hi han afegit una innovadora funció d'il·luminació.

També cal fer ressaltar les tecnologies com el Head Up Display, la càmera de 360 graus i el Control de Creuer Adaptatiu amb Frenada Automàtica d'Emergència, entre d´altres.