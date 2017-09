Ferrari: de Califòrnia a Portofino

El substitut del Ferrari California T es diu Portofino i arriba per dominar el seu segment. La versatilitat n´és el principal argument, ja que combina un motor de 600 CV amb un sostre rígid retràctil, un maleter ampli i una gran habitabilitat, amb dos seients posteriors útils per a trajectes curts.

L´ànima d´aquest cotxe és el propulsor V8 turbo Ferrari, que inclou un increment de potència de 40 CV respecte al California T per aconseguir 600 CV amb els quals és capaç d´aconseguir els 100 km/h en 3,5 segons. Per esprémer aquest motor al màxim, el Portofino disposa d´un xassís i una carrosseria lleugers i de components tecnològics que n´eleven el dinamisme, com el diferencial posterior electrònic de tercera generació (E-Diff3) integrat amb l´F1-Trac, que millora tant el grip mecànic com el control del cotxe al límit. Gràcies a la introducció de l´EPS (Electric Power Steering) per primera vegada en un Ferrari GT, ha estat possible reduir la ràtio de la direcció en el 7% per a una resposta més directa sense perdre estabilitat gràcies a la seva integració amb l´E-Diff3. Les suspensions magnetoreològiques (SCM-E) dotades de tecnologia dual-coil redueixen el balanceig i milloren l´absorció en superfícies d´asfalt irregular. Totes aquestes millores contribueixen a fer el cotxe més dinàmic i reactiu, i garanteixen un elevat confort de conducció.

Dissenyat al Ferrari Design Centre, l´estil del Ferrari Portofino es caracteritza per la seva configuració en dos volums fastback, solució inèdita per a un cupè convertible dotat de sostre rígid retràctil. Aquest disseny permet gaudir d´un confort inèdit en aquest tipus de vehicles, fet al qual contribueixen elements com el sistema d´infoentreteniment amb pantalla tàctil de 10,2 polzades, la nova climatització que millora el confort climàtic dels passatgers tant amb el sostre tancat com obert, el nou volant, els seients amb regulació elèctrica de 18 vies, un nou disseny dels respatllers que permet un augment de l´espai per a les cames a les places posteriors, i el nou display per a passatger. Durant la conducció a cel obert és fàcilment apreciable la millora del confort que ofereix el nou deflector d´aire, que redueix en el 30% el flux d´aire a l´interior del vehicle i evita el soroll aerodinàmic.

El Ferrari Portofino debutarà oficialment a la propera edició del Saló de l´Automòbil de Frankfurt, on serà un dels grans atractius del certamen alemany.