Land Rover Discovery Sport: versàtil i aventurer

El Land Rover Discovery Sport és un dels vehicles més polivalents del mercat, gràcies a la seva combinació impossible de conceptes, facetes i elements. És capaç d´oferir set places amb una carrosseria compacta que amb prou feines supera la de la majoria de tot camins del seu segment; el seu aspecte esportiu contrasta amb les seves excepcionals capacitats off-road; el seu disseny avantguardista no penalitza la funcionalitat i el confort; i les seves potents motoritzacions presumeixen d´una eficiència sorprenent.

El Land Rover Discovery Sport s´ha convertit en el vehicle que més ràpidament ha venut la marca, amb més de 200.000 unitats a tot el món des de la seva sortida al mercat el 2014. Un èxit amb el qual la firma no s´ha conformat, i ha volgut millorar el seu producte incloent a la gamma de motors els nous Ingenium, igual que en el Range Rover Evoque. En el cas de la unitat de proves, es tractava del dièsel de 180 CV, un propulsor de 4 cilindres molt eficient, capaç d´oferir nivells elevats de parell des de baixes revolucions i aconseguir una resposta excel·lent i una acceleració més gran quan ho demani el conductor.

El sofisticat sistema de Recirculació de Gasos d´Escapament incorpora un circuit de baixa pressió refrigerat, a més del circuit d´alta pressió, per reduir les pèrdues de bombament i millorar l´eficiència. El sistema de Reducció Catalítica Selectiva redueix les emissions de NOx del sistema d´escapament. Injecta líquid AdBlue en els gasos de sortida perquè reaccioni amb el NOx i ho converteixi en inofensiu nitrogen i aigua, i garantir, d´aquesta manera, que tots els motors dièsel Ingenium compleixen els límits d´emissions de la normativa Euro6. Aquest propulsor Ingenium dièsel de 2.0 litres està disponible amb tres nivells de potència: 150, 180 i 240 CV, per satisfer tant els que busquen una gran eficiència com aquells als quals agraden les prestacions.

El Discovery Sport que vam provar era el de 180 CV, que precisament destaca pel seu equilibri entre potència i consum. Si aquest motor ja és excepcional, dotat de tracció total i canvi automàtic de 9 velocitats com era el cas, és una autèntica meravella. La moderna caixa del canvi treu el millor d´aquest propulsor a cada moment, i fa que el lliurament de parell sigui sempre contundent independentment del règim de voltes, ja que treballa d´una forma tan ràpida com efectiva. Per la seva banda, la tracció total no només aporta al cotxe una estabilitat superior en trams de revolts, sinó també la capacitat necessària per poder dir sense embuts que estem a bord d´un autèntic tot ter-reny de la prestigiosa firma Land Rover.

El Discovery Sport, igual que l´Evoque, no són cotxes pensats per a conduccions off-road extremes, però la seva tecnologia Ter-rain Response i la capacitat de travessa de fins a 600 mm ofereixen una capacitat capdavantera en qualsevol situació fora de l´asfalt.

Estil, confort i espai

El Discovery Sport té una aparença compacta i proporcions contingudes. La seva carrosseria atractiva amaga un interior amb espai per a set ocupants en un habitacle de qualitat prèmium. Està dissenyat pensant en la comoditat dels ocupants, amb materials de màxima qualitat i una consola vertical que reflecteix l´acurat disseny exterior, i la seva versatilitat és evident en tots els racons. L´habitacle inclou solucions d´emmagatzematge pràctiques i disposa de quatre preses de 12 V i sis ports USB per a les tres files de seients, la qual cosa permet la recàrrega simultània de múltiples dispositius electrònics.

Aquesta sofisticació interior es reflecteix en l´exterior, gràcies a un disseny avantguardista i esportiu. Aquesta última faceta es potenciava en la nostra unitat de proves gràcies al paquet Dynamic, format per un paraxocs frontal amb preses d´aire més grans, reixeta davantera i brànquies laterals de color Gloss Black, així com unes llantes d´aliatge Style 511 de 20 polzades i 5 radis dobles. I per rematar-ho, la carrosseria pintada de color metal·litzat prèmium Namib Orange.