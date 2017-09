Renault Kolos: gran salt de qualitat

L´única cosa que conserva el Renault Koleos respecte al seu predecessor és el nom. En la resta el supera amb escreix gràcies a un salt qualitatiu que situa el SUV francès com un autèntic prèmium que pot rivalitzar sense complexos amb els principals exponents al mercat europeu.

El nou Koleos és imponent. Igual que l´Espace, el Talisman i el Talisman Sport Tourer, és un vehicle del segment D, que representa el topall de gamma de Renault. Ha adquirit en aquesta nova generació l´ADN de disseny de la marca, fàcilment identificable pel rombe Renault en posició vertical en una àmplia calandra frontal i els inconfusibles llums davanters i posteriors.

Grans dimensions

Si per alguna cosa destaca el Koleos és per les grans dimensions. S´ha dissenyat per oferir el màxim confort als seus passatgers, sense renunciar al disseny. La distància entre eixos de 2.710 mm per a una longitud de 4.670 mm és una de les més llargues de la categoria, que fa que el nou Koleos ofereixi una habitabilitat rècord. Així doncs, amb 289 mm de radi disponible per als genolls, les places posteriors ofereixen el millor espai de la categoria.

A l´habitabilitat rècord per als passatgers s´hi suma un maleter modulable de gran volum, així com múltiples portaobjectes. La capacitat del maleter és de 579 litres. Està dotat d´un enginyós fals pis situat a la mateixa altura que el llindar del maleter per oferir un pis pla. El sistema Easy Break permet abatre la banqueta posterior 1/3-2/3 amb un simple moviment gràcies als tiradors situats al maleter. El volum total de càrrega passa d´aquesta manera a 1.795 litres. A més, el nou Koleos disposa de 35 litres d´espais guardaobjectes, inclosa una guantera d´11 litres i un portaobjectes a la consola de 7 litres. A la pràctica, tot aquest desplegament es tradueix en una qualitat de vida a bord excepcional, com vam poder comprovar durant la presentació d´aquest model.

A contracorrent

Un dels aspectes que més ens va sorprendre és l´elecció de la marca en la gamma de motors, que ofereix tan sols dos propulsors dièsel en un moment en què el mercat apunta cap a la gasolina. D´aquesta manera, el nou Koleos es pot adquirir com a accés amb el motor 1.6 dCi, conegut per la seva eficiència i pel plaer de conducció que proporciona. Aquest bloc de quatre cilindres i 16 vàlvules ofereix una potència de 130 CV i un parell motor de 320 Nm en una franja de 1.750 fins a 2.250 r.p.m. Només està disponible amb dues rodes motrius i caixa manual de sis relacions.

La segona opció és el motor 2.0 dCi de quatre cilindres i 16 vàlvules, equipat amb un turbo de geometria variable, una rampa d´injecció pressuritzada a 1.600 bars i injectors piezoelèctrics, per desenvolupar 175 CV i un parell de 380 Nm en una franja de 2.000 fins a 3.000 r.p.m. Al contrari que l´1.6, aquest es pot acoblar a la caixa automàtica X-Tronic (en dues i quatre rodes motrius) o a la caixa manual de sis velocitats (únicament en quatre rodes motrius).

La caixa automàtica X-Tronic s´ha dissenyat per millorar el confort de conducció i reduir el consum pel que fa a una caixa automàtica tradicional, i a diferència de les antigues CVT, reprodueix el comportament de les caixes automàtiques en les fortes acceleracions.

Adherència 4x4

En la presentació del nou Renault Koleos vam tenir l´oportunitat de provar-lo en un circuit tot terreny, on va fer palesa l´eficàcia del sistema All Mode 4x4-i. Aquest sistema de transmissió integral assegura una supervisió constant de l´adherència entre les rodes i el terra, la qual cosa garanteix una tracció ideal en qualsevol circumstància.

A diferència de molts models competidors, aquest vehicle disposa d´un comandament que permet al conductor triar entre tres maneres de transmissió: el 2WD, el 4WD Auto i el 4WD Lock. Aquest últim és ideal per a condicions de baixa adherència (neu, fang, terra, sorra), i a baixa velocitat (inferior a 40 km/h), el conductor pot bloquejar el sistema activant el 4WD Lock per garantir un repartiment del 50/50 del parell entre la part davantera i la part posterior. Per sobre de 40 km/h i amb cada arrencada del motor, aquesta opció es deselecciona automàticament.

Més enllà de les aptituds off-road del Koleos, ens va sorprendre el fet que en terrenys molt abruptes se segueix gaudint d´un confort de marxa i una qualitat i vida a bord envejable. Aquest últim aspecte es reforça, a més, gràcies a l´aplicació de les últimes tecnologies a l´apartat de la connectivitat i l´infoentreteniment, agrupades en aquest cas en el sistema multimèdia R- LINK 2, comú en la gamma Renault. El Koleos també utilitza els últims avenços en l´apartat de seguretat i l´assistència a la conducció, gràcies als quals, i també per la seva robusta estructura, destaca com un dels cotxes més segurs del seu segment.