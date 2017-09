Honda CR-V Hybrid: aplicació elèctrica en un model SUV

La firma japonesa Honda ha presentat tota una primícia al Saló de l´Automòbil de Frankfurt: la primera aplicació de tecnologia elèctrica en un model SUV de la companyia destinat al mercat europeu. L´estil d´aquest prototip ha estat molt revisat i anticipa la futura línia del model CR-V per a Europa.

El prototip del CR-V Hybrid conserva les línies del SUV (o tot camí) més venut al món, alhora que ofereix un disseny evolucionat d´estil sofisticat i esportiu. L'exterior és més ample, més llarg i més alt que en la seva versió anterior i el seu nou disseny mostra un aire renovat, amb més presència de la llargada dels passos de roda, la qual cosa li dóna un aspecte més musculós.

El nou SUV aconsegueix un gran equilibri entre elegància i perfil atlètic. El conjunt de llantes i rodes són de mida més gran i donen més volum al model. Els contorns del capó i els panells posteriors estan més definits i el frontal disposa del disseny d´Honda més actual i distintiu.

El sistema i-MMD (Inteligent Multi-Mode Drive, tracció de mode múltiple intel·ligent) de dos motors del CR-V Hybrid Prototip consta d´un motor de propulsió elèctrica, un motor de benzina de cicle Atkinson i-VTEC de quatre cilindres i 2.0 litres, i un motor generador elèctric independent. El sistema híbrid no requereix una transmissió convencional, ja que disposa d´una única relació d´engranatges de connexió directa, fet que permet una transferència fluida del parell.

Aquest sistema determina com consumir el combustible i l´energia elèctrica de la manera més eficient, i això significa que el conductor no ha d´ajustar els tres modes de propulsió: EV Drive, Hybrid Drive i Engine Drive.

En el mode EV Drive, el motor de propulsió del vehicle obté l'energia únicament de les bateries, per la qual cosa no es produeixen emissions. En el mode Hybrid Drive, el motor de benzina propulsa el motor generador elèctric alimentant el motor de propulsió elèctrica. En aquest mode, l'excés d´energia del motor de benzina s´aprofita mitjançant el motor-generador per carregar la bateria. En l´ Engine Drive entra en funcionament el motor de benzina. En aquest mode, i en cas de demanda de màxima potència, també es disposa del suport del motor de propulsió elèctrica.