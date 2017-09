Mercedes Classe A: continua la revolució

El cotxe que va marcar un abans i un després en la història moderna de Mercedes-Benz, el que va rejovenir la marca per dins i per fora i que va atreure nova clientela, va ser la gran revolució de la marca alemanya i segueix sent un vehicle ben present. El Classe A no només segueix tenint tots aquests aspectes que l´han convertit en un mite, sinó que amb el temps els ha potenciat i millorat.

El disseny, una de les claus de l´èxit, és més atractiu que mai. És atlètic a primera vista, amb un atrevit faldó davanter, una estilitzada silueta lateral i una contundent saga, que incorpora opcionalment pilots posteriors LED integrals. L´esportivitat també és present en un interior elegant i sofisticat. L'habitacle presenta un nivell d'acabat envejable en tots els seus detalls. El disseny, a més de donar-li un aspecte molt atractiu, permet que totes les funcions estiguin a ple abast del conductor, la qual cosa optimitza una qualitat de vida a bord ja per si mateixa excepcional en qualsevol de les àmplies places d'aquest vehicle.

Un altre aspecte fonamental en el confort dels usuaris és la gran insonorització de l'habitacle, a més dels moderns sistemes d´infoentreteniment. N'hi ha prou amb una connexió via USB perquè la pantalla principal de 20,3 centímetres es converteixi en una extensió de l´smartphone gràcies al sistema Comand Online. D'aquesta manera es gaudeix de la millor oferta multimèdia, en un entorn totalment digitalitzat i amb un maneig senzill i intuïtiu per a qualsevol tipus d'usuari.

Vam tenir l'ocasió de provar el model 200d amb el motor dièsel 2.2 de 136 CV. D'aquest propulsor destaquem la seva increïble combinació de potència i eficiència, ja que la seva resposta a qualsevol règim de voltes és molt contundent, i registra un consum mitjà de tan sols 3,8 l/100 km.Un dels grans culpables d'aquesta eficiència i artífex de l'agradable i confortable conducció que ofereix el Classe A de Mercedes és el canvi automàtic de doble embragatge 7G-DCT.

Aquesta transmissió brinda canvis ràpids i suaus de relació sense interrupció de la força de tracció. Si a això hi sumem els quatre programes Eco, Confort, Sport i Manual, que formen part de Dynamic Select, s'obté un cotxe que és capaç d'adequar la seva conducció als gustos, preferències i necessitats del conductor a cada moment.