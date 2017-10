Kia Stonic: complement perfecte

El segment dels SUV s´ha convertit en un pilar bàsic per a qualsevol firma del sector de l'automòbil. I Kia no podia ser menys. La gamma coreana disposa de diversos punts de referència en el sector off-road, com és el cas dels Sportage i els Sorento. Una oferta que es reforça ara amb l'arribada de l´Stonic. Es tracta d´un model enquadrat en el sector dels SUV-B (4,14 metres) que es presenta com el nou graó d'accés al catàleg tot terreny de la marca.

Característiques

El Kia Stonic comparteix plataforma amb el Kia Rio, per la qual cosa té unes mides exteriors molt ajustades, perfectes per moure's per la ciutat. L´exterior compacte del vehicle no és incompatible amb una bona habitabilitat interior i un òptim espai de càrrega. En aquest sentit, el maleter té 332 litres de capacitat, que es poden ampliar fins als 1.135 litres si s'abaixa completament la segona fila de seients.

El disseny és sense cap dubte un dels grans avantatges respecte als seus rivals. A més, cada comprador pot personalitzar-lo al seu gust, amb 20 combinacions de colors a l'exterior. La gamma s'estructura entorn dels nivells d'acabat Concept, Drive i Tech. De sèrie està dotat amb Apple CarPlay i Android Auto, integra perfectament l´smartphone amb la pantalla tàctil de 7 polzades del sistema d´infoentretenimient, a més de molts detalls que augmenten el confort i la facilitat d'ús, com la calefacció als seients davanters, el programador de velocitat i l'accés sense clau.

Assistents de conducció

També destaquen sistemes avançats d'assistència al conductor del programa Drive Wise de Kia (assistència de frenada d'emergència, manteniment de carril i de detecció de fatiga), o elements de seguretat com el Sistema de Gestió d'Estabilitat, amb funcions específiques que inclouen el control de parell vectorial per frenada, l'estabilitat en línia recta, l'assistent d'arrencada en rampa i el control de frenada en revolt.

Motors

D´acord amb les actuals tendències, els propulsors de gasolina són els autèntics protagonistes de la gamma Stonic, amb el nou 1.0 T-GDI de tres cilindres i 120 cv com a unitat més destacada. Completa la sèrie de motors gasolina l'atmosfèric MPI d'1.2 litres i 84 cv, mentre que en dièsel l´Stonic ofereix l'1.6 CRDi de 110 cv. L´Stonic rebrà a mitjan 2018 l'1.0 T-GDI de 100 cv i una versió actualitzada de la seva caixa del canvi de doble embragatge de set marxes per a aquesta gamma de tricilíndrics.

Actualment ja a la venda, el nou Kia Stonic té interessants descomptes de campanya de llançament i de finançament que poden arribar als 4.000 euros en totes les versions.