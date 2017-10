Mercedes-Benz GLC Cupè: un tot camí d'asfalt

El Mercedes-Benz GLC cupè és la versió esportiva del GLC. A més d´un disseny més depurat, la principal diferència respecte al model del qual deriva és una posada a punt més dinàmica, amb una suspensió més baixa (1,5 cm) i ferma, que millora el seu comportament en carretera.

La carrosseria cupè modifica les dimensions del model original, i és més llarg i més baix. Però si en alguna cosa es diferencia és en la marcada caiguda del sostre a la zona posterior, i en l'arrodonida i robusta imatge general de la saga. Si bé aquesta característica li aporta un aspecte més esportiu, la veritat és que penalitza les places posteriors i són més limitades que les del GLC, sobretot en altura i en l´accés.

Però qui vulgui espai, més confort i capacitats off-road, ja té el GLC. La versió cupè ofereix en canvi un aspecte més atractiu i, sobretot, un millor comportament en carretera. El fet que sigui més baix i que tingui suspensions més dures mitiga els balancejos de la carrosseria, fins al punt que fa oblidar al conductor que es troba al volant d´un tot camí o SUV.

La unitat de proves corresponia a la versió 220d 4MATIC, per la qual cosa portava un propulsor dièsel de 4 cilindres amb una potència de 170 cv i 400 Nm de parell a través d'un canvi de marxes automàtic de convertidor de parell de nou velocitats. La tracció total 4MATIC que es munta de sèrie en totes les versions del GLC cupè no té una finalitat tot terreny, ja que per la menor altura de la carrosseria aquest model té unes capacitats off-road limitades. Ofereix més capacitat de tracció en revolt, fet que s´agraeix en un cotxe que pesa al voltant de 1.800 quilos.

La combinació de la contundència amb la qual el motor lliura els 170 cv, la puntada dels 400 Nm de parell gestionada pel canvi 9G-Tronic, l´esmentada tracció total i una direcció transmissiva i directa, fan del GLC un cotxe per divertir-se a la carretera. No és un esportiu pur però sí un tot camí amb un comportament molt dinàmic.

El GLC cupè no deixa de ser un SUV i com a tal també és un cotxe funcional i confortable per a ús diari. L´altura i les ajustades dimensions el converteixen en un bon aliat per a la ciutat i la seva facilitat de conducció i suavitat de maneig s'agraeixen en el dia a dia. I ofereix una qualitat de vida a bord excepcional amb un habitacle en el qual s'utilitzen materials nobles de la millor qualitat i tecnologia d'avantguarda destinada a l´infoentreteniment, la connectivitat i la seguretat.