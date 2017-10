Mitsubishi outlander 200 MPI CVT Motion 2WD: qualitat, espai i disseny

L´outlander s'ha convertit en el principal protagonista de la gamma Mitsubishi. La proposta SUV de la firma japonesa és un clar exemple d'èxit, amb més d'1.500.000 unitats venudes a tot el món al llarg de les seves tres generacions. Una sèrie de models que l´any 2016 eren protagonistes d´una posada al dia i que recentment han acollit l´arribada d´una nova versió gasolina 200 MPI. Es tracta d'una lògica aposta per l'eficiència i la polivalència, i el seu resultat no ha pogut ser més satisfactori. Les xifres en són una mostra. Des de començament del 2017, el comportament de la versió gasolina ha destacat especialment, i ha sobrepassat el 40% de les vendes del model japonès.

La demanda de models SUV gasolina és creixent i cada vegada hi ha més vehicles que disposen de versions alimentades per motors de gasolina, i en alguns casos aconsegueixen uns nivells de vendes que eren impensables fa només uns anys. Si a tot això hi afegim la no menys destacable acceptació del seu model híbrid PHEV, es pot afirmar amb rotunditat que l´outlander s'ha consolidat com una aposta segura.

Accés a la gamma outlander

El 200 MPI es presenta com el nou accés a la gamma outlander des d'un preu encara més atractiu. Per això recorre a un eficient motor gasolina de 2.0 litres, equipat amb la caixa del canvi automàtica amb lleves al volant i un pràctic sistema de tracció davantera.

La potència màxima del propulsor emprat és de 150 cv, mentre que els valors de parell màxim se situen en 195 Nm. Tot això, unit a un reduït pes d'1.430 kg, gairebé 200 kg menys que un outlander DI-D 6AT, li permet unes prestacions similars al model dièsel automàtic.

S´ha treballat molt en l'eficiència d'aquest nou motor de gasolina, i sobretot s'ha incidit en la combinació amb la nova transmissió CVT, de manera que s'aconsegueixen uns resultats increïbles quant a consums i emissions de CO2, 6,2 l/100 km i 144 g/km, molt propers al DI-D 6AT o fins i tot a la versió gasolina de l´ASX.

Aquesta nova versió de la gamma outlander està disponible amb els mateixos colors que la resta: blanc, negre, gris, blau, bronze i vermell. Les millores que ha rebut la resta de la gamma outlander respecte a la qualitat percebuda a l'interior, insonorització, suspensió, rigidesa de la carrosseria i calibrat de la direcció també es perceben en aquesta nova versió de gasolina.

Un altre dels principals atractius del nou Mitsubishi outlander 200 MPI CVT amb tracció davantera és el seu preu de 22.650 euros, amb tots els descomptes inclosos. Per als conductors que tinguin més necessitats de transport de passatgers, Mitsubishi ha reforçat l'oferta d'aquesta versió de gasolina amb la configuració interior de 7 places, per 26.400 euros. A aquests preus, la marca hi afegeix encara 2.000 euros de descompte si el comprador opta pel seu sistema de finançament Promofinance.