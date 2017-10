600 Land Rover i 3.000 persones

Les pistes de les Comes, a Súria, van acollir amb èxit la Land Rover Party, el cap de setmana del dissabte 30 de setembre i diumenge 1 d'octubre. Era l´11a edició d´un esdeveniment que va tenir la participació de 600 vehicles Land Rover provinents de tot Europa. Va ser un èxit, els amants del motor i l´aventura van poder gaudir d´una gran festa. En total, s´hi van aplegar uns 1.300 vehicles i més de 3.000 persones, entre participants i visitants.

L´estrella d´enguany va ser el nou model de la gamma Land Rover, el Range Rover Velar, al qual es va dedicar un espai privilegiat a l´esdeveniment: la Zona Velar. El públic va poder conèixer i provar tots els detalls de les prestacions off-road del nou vehicle guiats pels millors professionals del centre Land Rover Experience de les Comes. Tots els usuaris de vehicles de Land Rover, vinguts d´arreu d´Europa, van poder gaudir de les extraordinàries condicions per a la conducció 4x4 que ofereix la finca de les Comes (únic centre Land Rover Experience de la península Ibèrica) i participar en les activitats.

Després de l´èxit que va tenir l´acte commemoratiu del Camel Trophy de la desena edició, enguany es va optar per una conferència sobre «Reptes Land Rover», amb la participació de pilots que han batut un rècord conduint un Land Rover. És el cas de Ramon Franquesa, rècord del món d´alçada de l´any 1998, que va conduir un Range Rover modificat fins a 6.893 metres d´alçada pel volcà Nevado Ojos del Salado a Xile. L´altre protagonista va ser Moi Tor-rallardona, que va batre el rècord travessant el desert Empty Quarter amb un temps de 10 hores i 22 minuts, amb un Range Rover Sport de sèrie. També, Francesc Selga i Fèlix Salido, que van quedar tretzens al Dakar del 2005 amb un Bowler.

La Zona Velar, els cursos de conducció 4x4 i l´exhibició de la Supertrack van ser altres activitats destacades. El circuit de cotxes teledirigits, la zona d´aventura, el Tour 4x4 per a visitants, la fira comercial i el concert de música en viu van completar el ventall de propostes per als assistents.

A la Land Rover Party no hi van faltar les activitats infantils. Els nens i nenes van gaudir d´allò més conduint cotxes Land Rover elèctrics de joguina en un petit circuit. Altres propostes, com la zona d´aventura, la ludoteca i la zona infantil, van posar la cirereta del pastís a un ambient ideal per passar una jornada divertida amb família i els amics.

Es pot trobar tota la informació de l´esdeveniment a www.landroverparty.com.