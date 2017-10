Kia Stinger: demostració de força

«No som ni volem ser una marca premium, però el Kia Stinger és una mostra real del que som capaços». Van ser les paraules del director general de Kia a l´estat espanyol, Emilio Herrera, per explicar l'arribada d'un model tan «extraordinari» com l´Stinger. Es tracta d'un autèntic gran turisme, és a dir, un cotxe pensat per gaudir de viatges de llarg recorregut, fet pel qual combina, a la perfecció, estil, amplitud, seguretat, dinamisme i confort.

L´Stinger té unes proporcions perfectes per a aquest segment: 4.830 mm de longitud i 1.870 mm d'amplària i 2.905 mm de batalla, amb una curta volada davantera de 830 mm i una llarga volada posterior d'1.095 mm. Això li permet gaudir a l'interior de cinc còmodes places i un maleter de 406 litres de càrrega.

Pel que fa a l´aspecte del vehicle, el millor resum que en podem fer és que feia temps que un cotxe no ens impactava tant a simple vista. És d'aquests cotxes als quals cal fer almenys tres voltes per adonar-se de tots els seus detalls i és difícil treure-li els ulls de sobre. Destaca el gran treball d´aerodinamisme dels enginyers, fet que li aporta un aspecte extremadament esportiu i que, tal com vam poder comprovar en la presa de contacte, millora notablement el comportament del vehicle.

El caràcter de l´Stinger és especialment notable en les versions GT Line i GT, que suposen el topall de gamma i que estan proveïdes d'elements en crom fosc, difusor d'aire negre brillant, llantes de 18 i 19 polzades, respectivament, grups òptics de led, sortides dobles i quàdruples d´escapament i discos de fre Brembo amb pinces vermelles en el cas del GT.

Confort i esportivitat

A l'interior continua aquest innegable caràcter esportiu, però combinat a la perfecció amb sofisticació i confort. Un gran turisme ha de ser còmode per afrontar sense fatiga llargs trajectes, però alhora ha d´oferir una postura de conducció esportiva quan s'espremen les prestacions del cotxe. I això és el que s'ofereix a l'habitacle Stinger.

El seient del conductor es pot baixar a tan sols 180 mm del terra per sentir al màxim les inèrcies del vehicle i el seient t'abraça literalment per mantenir-te ferm. Alhora, però, el seient és còmode i es pot trobar una postura natural al volant gràcies als múltiples reglatges automàtics.

A més, el conductor disposa d´una infinitat de sistemes de seguretat i d'assistència a la conducció per salvaguardar la integritat dels ocupants i per convertir els grans viatges en trajectes plaents i relaxants. En aquest sentit, aquest model té un equipament d'autèntic luxe: Head-Up Display, seients calefactats i ventilats, càr-rega sense cable de l´smartphone, pantalla tàctil de 7 polzades per al sistema de navegació amb càmera d'assistència a l'estacionament, Android Auto i serveis de connectivitat TomTom. En les versions GT line i GT aquesta pantalla és de 8 polzades i està aparellada amb un potent equip surround Harman-Kardon de 720 W i 15 altaveus.

Preparat a Nurburgring

Com dèiem, una condició imprescindible en un gran turisme és la potència. Per això l´Stinger s'ofereix amb tres motors: un de dièsel d'accés a la gamma amb 2.2 litres, 200 CV i 440 Nm de parell; un de gasolina turboalimentat de 2.0 litres, 255 CV i 353 Nm de parell; i el topall de gamma, un V6 biturbo de 3.3 litres amb 370 CV i 510 Nm de parell motor amb el qual l´Stinger accelera de 0-100 km/h en 4,9 segons i aconsegueix els 270 km/h.

Tots es beneficien de la segona generació d'una caixa del canvi automàtica de vuit velocitats controlada electrònicament. Disse-nyada per la companyia, proporciona canvis ràpids i una excel·lent economia de consum. A més, constitueix l'ús per primera vegada en Kia d'un convertidor de parell amb absorció per pèndol centrífug, comú en aviació i motors de competició.

Mitjançant el sistema de control electrònic del vehicle Drive Mode Select es poden seleccionar fins a cinc programes de funcionament del canvi i la resposta de l'accelerador: Eco, Sport, Sport+, Comfort i Smart (a més del nivell d'assistència de la direcció). El conductor pot deixar que la caixa canviï per si mateixa o seleccionar les marxes manualment mitjançant lleves a la part posterior del volant. L´Stinger és la primera berlina de Kia disponible amb tracció posterior o amb tracció total. En la versió de tracció posterior, la potència arriba a les rodes a través d'un diferencial autoblocador opcional. El sistema de tracció total, que aplica més parell a les rodes posteriors, està equipat amb un control dinàmic de parell vectorial. Aquest sistema monitoriza les accions del conductor i les condicions de la carretera i, automàticament, aplica potència d'impuls o de frenada a les rodes apropiades per mantenir la trajectòria, ja sigui en sec o en mullat.

L´Stinger també té incorporat un amortiment amb control electrònic ECS (de sèrie en les versions GT). Amb un funcionament predictiu davant les accions del conductor, aquest sistema es pot ajustar mitjançant el Drive Mode Select i es pot utilitzar per endurir o suavitzar independentment els amortidors davanters i posteriors.

I en què es tradueix tot això? En un gran somriure a la cara. Una ganyota que ens va costar de treure després de gaudir de l´Stinger de 370 CV al Circuit de Mallorca. Allà vam poder comprovar –amb els sistemes d'ajuda a la conducció completament desconnectats– que és un cotxe molt molt ràpid, amb unes reaccions d'autèntic esportiu, una gran precisió en la direcció, un ferm pas en els revolts i una gran capacitat de frenada gràcies als Brembo.

Calma després de la tempesta

Però el més increïble és el canvi del mode Eco al Comfort. Aquest mateix cotxe es transforma en una còmoda berlina en sortir a la carretera. També vam recórrer Mallorca amb les altres dues variants de l´Stinger, el dièsel i el gasolina de 255 CV. Aquests motors també tenen potència de sobra i quan se'ls exigeix també poden ser molt divertits de conduir, i a més cal sumar-hi un innegable avantatge en quant a eficiència.

Als comandaments del qualsevol dels Stinger, tot conductor té la sensació d'anar en un cotxe de luxe i altes prestacions, per la seva potència, confort de marxa, qualitat de vida a bord i tecnologia d'avantguarda. Tot plegat s'acompanya d'un aspecte tan transgressor com cridaner. Sens dubte, Kia ha aconseguit amb aquest cotxe allò que pretenia, ja que la seva simple presència enalteix el valor de la resta de models de la marca. Això farà, de ben segur, que molta gent es miri la marca Kia amb altres ulls... ulls de desig.