Subaru Impreza i WRX STI: un toc d'esportivitat

El recentment celebrat Saló de l'Automòbil de Frankfurt ha sigut l'escenari escollit per Subaru per presentar les noves gammes dels Impreza i WRX STI. D'aquesta manera, la cinquena generació de l´Impreza feia el seu debut oficial a Europa després de tenir un gran èxit als mercats on ja es comercialitza i de ser nomenat cotxe de l'any 2016-2017 al Japó. Igual que l´XV, s´ha construït sobre la nova plataforma global de Subaru i s´ha posat a punt per oferir una significativa millora en rigidesa, comportament dinàmic, qualitat de rodolament i seguretat.

Impreza

Aquest nou model compacte farà servir dos motors bóxer: el 2.0 litres de 4 cilindres amb injecció directa de combustible i 156 CV i un 1.6 litres també de 4 cilindres i 114 CV. Així mateix, la tracció Symmetrical All Wheel Drive i el sistema de seguretat preventiva EyeSight seran totalment de sèrie en l´Impreza, i la transmissió Lineartronic, que estat alleugerida i millorada, oferirà una resposta més ràpida, millorant l'acceleració i dinamisme de l´Impreza.

WRX STI 2018

D'altra banda, el WRX STI ha estat sotmès a una revisió en la seva estètica, equipament i en alguns elements mecànics per millorar el seu rendiment i confort. Es presenta amb un renovat atractiu el llegendari model esportiu de la firma Subaru, els gens del qual deriven dels vehicles victoriosos en el mundial de ral·lis, i més recentment a Nurbürgring, tant a una sola volta com en les 24 hores de resistència. Les noves versions del model 2018, que estaran disponibles el mes que ve a la xarxa oficial de concessionaris Subaru de l´estat espanyol, mostren un frontal més agressiu amb un nou paraxocs més ample, presa d'aire inferior més gran, nova graella, llums diürnes led i noves òptiques davanteres led amb llums d'encreuament i carretera direccionals (SRH-Steering Responsive Headlights).