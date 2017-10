Honda CR-V Lifestyle Plus: un toc de distinció

Després de quatre generacions i vint anys, l´Honda CR-V es manté com un punt de referència dins del mercat dels SUV de grandària compacta. Prova d´això són les xifres de vendes a escala mundial de 7 milions d'unitats, de les quals més de 750.000 s'han matriculat al mercat europeu. Aquest èxit es basa en un concepte versàtil que reuneix una gran capacitat interior, uns excel·lents dots dinàmics, una eficient gamma de motors i una relació equipament-qualitat-preu d'allò més destacat.

Més equipament

Ara Honda ha volgut anar un pas més enllà amb el llançament de la sèrie especial CR-V Lifestyle Plus, que afegeix un complet equipament, valorat en 1.500 euros, sense cost addicional per al client. Entre les millores de què disposa el Lifestyle Plus hi ha un para-xocs aerodinàmic (davanter i posterior) i un aleró posterior, tot del mateix color que la carrosseria, i unes exclusives llantes de 18 polzades bicolor (plata-gris Kaiser). L´interior del vehicle destaca per la tapisseria i altres acabats de pell.

Aquesta nova versió de la gamma CR-V està disponible amb el propulsor dièsel 1.6 i-DTEC en les seves variants de 120 i 160 CV de potència. D'aquesta manera, l'usuari pot triar entre la possibilitat d'equipar tracció davantera o a les quatre rodes, així com optar per una caixa del canvi manual o automàtica, associada al motor de 160 CV.

Per a la carrosseria, es pot triar entre els colors negre cristall perlat, gris metal·litzat, blanc orquídia perlat i vermell passió perlat, tots combinats amb una tapisseria de pell de color negre.

Aquest octubre, els preus de la sèrie CR-V Lifestyle Plus són de 27.900 euros per al model de 120 CV 4x2, i de 36.200 euros en el cas del 160 CV amb tracció 4X4 i el canvi automàtic 9AT

Nova versió gasolina

A més, per adaptar la gamma a la demanda del mercat, Honda ha incorporat al catàleg CR-V una versió amb motor de gasolina 2.0 i-VTEC de 150 CV, amb la tracció 4x2 i l'acabat Elegance Plus Navi (24.250 euros), que substitueix l'anterior 2.0 i-VTEC 4x4.