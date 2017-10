Porsche Panamera 4 E-Hybrid: prestacions híbrides

La hibridació del sector automobilístic està principalment enfocada a optimitzar l'eficiència dels vehicles per complir els exigents estàndards de contaminació, però en el cas de Porsche aquest concepte afecta l'eficiència i el dinamisme. No podia ser d'una altra manera en una marca en la qual l'electrificació ha estat clau en els seus èxits esportius, amb victòries tan destacades com les assolides en les 24 Hores de Le Mans el 2015 i el 2016 amb el 919 Hybrid. Després del superesportiu 918 Spyder, la marca de Stuttgart inicia una nova estratègia híbrida amb aquests valors amb el Panamera 4 E-Hybrid, que, com dèiem, suma més eficiència i prestacions a la gamma fins ara comercialitzada.

Aquest model, d'aspecte pràcticament idèntic als Panamera de combustió, a excepció de detalls de color verd intens a la carrosseria, pinça de fre del mateix color i una instrumentació específica, usa dos motors: el biturbo V6 de 2.9 litres i 330 CV, i una unitat elèctrica de 136 CV, que eleva la seva potència total fins als 462 CV i 700 Nm de parell motor, que es transmeten als dos eixos d'una manera ràpida i eficaç gràcies a una caixa del canvi de doble embragatge PDK de vuit velocitats, que substitueix el convertidor automàtic amb les mateixes relacions que el seu predecessor.

L'alimentació del motor elèctric del Porsche Panamera prové d'una bateria de ions de liti amb refrigeració líquida. Encara que la seva capacitat energètica ha augmentat de 9,4 a 14,1 kWh, no ha variat el pes de la bateria, que està integrada sota el terra del maleter. Aquesta es recarrega completament en 5,8 hores per mitjà d'una connexió convencional de 230 V amb 10 A. Si en comptes del carregador de 3,6 kW de sèrie s'utilitza el car-regador de bord de 7,2 kW opcional i una connexió de 230 V amb 32 A, la bateria del Panamera s´omple en només 3,6 hores.

Del paper a l´asfalt

Aquestes xifres i dades poden marejar els que no hi entenen gaire de cotxes o no estiguin familiaritzats amb la nova tendència híbrida, per tant, exposarem un cas pràctic que ens va proposar la marca en la presentació del model.

Es tractava de fer un recorregut per comprovar aquesta combinació d'eficiència i esportivitat, i d´utiltizar tota la tecnologia del Panamera híbrid endollable.

La primera part de la jornada consistia en una prova de consum en un recorregut de més de 100 km, en la qual era vital fer una conducció eficient i saber combinar bé les diferents maneres de conducció que inclou el paquet de sèrie Sport Chrono. En aquesta variant elèctrica, a més dels ja coneguts Sport i Sport Plus, s´hi suma l´E-Power, l´Hybrid Auto i l´E-Hold i E-Charge.

Iniciem el repte pel centre de Madrid en el mode 100% elèctric E-Power. La marca anuncia una autonomia sense emissions de 50 quilòmetres, una xifra molt propera al que aconseguim fer, fins i tot sent gran part per autovia i a velocitats que van superar no per poc temps els 120 km/h. Porsche indica que el topall elèctric se situa en 140 km/h.

Tant com l'autonomia, ens va sorprendre la facilitat i lleugeresa amb la qual el motor elèctric movia les gairebé 2,4 tones que pesa aquest Panamera. En esgotar-se les bateries es va connectar el mode Hybrid Autor, que combina automàticament les fonts d'accionament per aconseguir la conducció el màxim de sostenible possible. Amb aquest arribem fins a Rascafría, al cor del parc natural de Peñalara.

Va ser en aquest punt on vam comprovar la gran eficiència del Panamera 4 E-Hybrid, que en el millor dels casos va aconseguir arribar fins al capdamunt d'aquest port amb un consum de 5,2 l/100, una xifra que no són els impossibles 2,5 l/100 km que anuncia la marca però que resulten excepcionals per a les prestacions, el pes del vehicle i l'exigència de la pujada.

Esperit esportiu

Un cop comprovada la part més sostenible d'aquest model, tocava gaudir del seu costat més esportiu. Per fer-ho, pugem i baixem el port de Navacerrada fent ús del mode Sport Plus, amb el qual es gaudeix de tot el potencial del cotxe, a més d'elevar al màxim la capacitat de recàrrega de les bateries. Va ser aquí quan va prendre protagonisme l'insuperable xassís del Panamera. Malgrat les seves grans dimensions i l´elevat pes, aquest cotxe transmet una gran sensació de control i seguretat, la qual cosa convida a mantenir ritmes elevats, fins i tot per les revirades carreteres d'aquest port de muntanya.

L'absència d'inèrcies és gràcies a elements com la tracció integral permanent o la intel·ligent distribució del parell entre els eixos, mentre que la lleugeresa que se sent als comandaments és deguda a la seva gran potència, incrementada en aquest cas amb el lliurament de parell motor immediat del motor elèctric. Ja als peus del port, i encara amb un somriure a la cara, vam comprovar que les bateries s'havien carregat completament, la qual cosa ens va permetre tornar al punt d'inici en manera 100% elèctrica.

Preus

Això sí, per gaudir de tots aquests avantatges cal desembutxacar-se els més de 110.000 euros que costa la variant híbrida del Panamera, i que en el cas de l´Executive puja fins als 120.000 euros. Però el model més exclusiu és el Panamera Torbo S I-Hybrid Executive, que està per sobre de les 200.000 euros.