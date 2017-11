Caràcter i dinamisme

Peugeot 308 GT 2.0 BlueHDI 180 EAT8

El concessionari oficial Peugeot Sarauto va posar a disposició de Regió7 una unitat de la versió 308 GT 2.0 Blue HDI 180CV amb canvi EAT8, ja disponible per un preu a partir de 16.000 euros.



La marca francesa ha respectat, des de sempre, la seva qualitat i creativitat en els seus models. La nova renovació del 308 destaca pel nou frontal, més proper a altres models com el 5008 i amb noves òptiques davanteres: llums diürns LED completament nous i llums davanters FULL-LED en els acabats GT, GT LINE i GTI. La resta de la gamma disposa d'unitats halògenes en els acabats Access, Active i Allure.



L'aspecte exterior del cotxe es percep més modern, amb un para-xocs que ens dóna un aspecte més agressiu, sobretot en les versions GT i GT Line. També s'han redissenyat els llums posteriors amb una nova forma lumínica.



Entre les novetats, cal destacar el nou equip d'infoentreteniment, que s'ha renovat completament partint del reeixit i-Cockpit de la marca, en el qual es mostra la cartografia GPS en una nova pantalla de 9,7". Gràcies a l'associació amb TomTom, podem rebre informació del trànsit en directe, el temps o les incidències que podem trobar a la carretera. Mitjançant la funció Mirror Screen, mostra les aplicacions del nostre Smartphone (Android o Ios) a la pantalla tàctil. També és compatible amb el reconeixement de veu dels dos operadors: Siri (Apple) i S Voice (Android).



A l'interior és on menys canvis podem apreciar. Trobarem noves tapisseries en els nivells d'acabat Active i Allure. Personalment m'encanta la mida reduïda del volant i la bona posició del quadre de comandaments. Els seients davanters són amplis i l'ergonomia, bona.

Caixa de canvis de 8 velocitats



Aquesta és la gran novetat que presenta el nou 308, es tracta d'una caixa de convertidor de parell, anomenada EAT8. Es controla de forma electrònica, by-wire: la palanca, de disseny espectacular, no està connectada de forma física amb la caixa de canvis. Destaca per la seva suavitat en canvis de marxa i es pot afirmar que, en el mode Sport, no trobem a faltar la velocitat d'una caixa de doble embragatge. Com a mecanisme de seguretat, aquesta caixa de canvis s'activa en la posició P de forma automàtica quan detecta que el motor s'ha parat.

Assistència en la conducció



Tots els Peugeot 308 de sèrie porten incorporat el sistema de frenada automàtica d'emergència, així com l'avís de sortida involuntària de carril. La primícia més important en assistència de conducció és el regulador de velocitat actiu, aquest control de creuer adaptatiu funciona entre els 30 i els 180 km/h, i manté automàticament la distància amb els vehicles del davant, de manera que arriba a parar-se totalment si el cotxe de davant s'atura (aquesta funció només està disponible en caixes automàtiques).



Destaca també el sistema de lectura de senyals de trànsit: el cotxe llegeix un nou límit de velocitat i, si polsem dues vegades la tecla «MEM» del comandament de regulador de velocitat, automàticament adaptarà la seva velocitat al límit.