Cap a la conducció autònoma

Les empreses automobilístiques han posat el seu objectiu en la conducció autònoma. Aquesta és, al costat de l´electrificació, els dos pilars sobre els quals se sustentarà la indústria en la propera dècada.

Els experts estimen que una implantació massiva de cotxes autònoms tindrà molts avantatges per a la societat en el seu conjunt: reducció d´accidents, retallada dràstica de la quantitat de cotxes circulant en tot moment, contaminació, ampliació d´espais a les ciutats, entre d´altres.

La tecnologia avança de manera que arribarà el moment en què puguem pujar al cotxe, introduir el nostre destí i, còmodes i relaxats, seure sabent que algú conduirà per nosaltres.

Aquest pot ser el futur de la mobilitat amb l´arribada dels cotxes autònoms.



Però, quant falta per a això?

Doncs tots els fabricants estan anunciant els seus vehicles autònoms per a d´aquí a cinc anys, possiblement entre l´any 2023 i 2025, però els cotxes autònoms de veritat no arribaran als concessionaris fins d´aquí a una dècada, potser dues.

L´automòbil i les tecnologies que el fan moure canviaran més en els propers 10 anys del que ho han fet en els passats 30 anys junts.

Els cotxes autònoms no són una tecnología futurista, sinó que són com qualsevol altre cotxe però amb característiques especials que li permeten accelerar, frenar i dirigir l´automòbil amb una interacció limitada o sense conductor.

Els vehicles autònoms són aquells que no necessiten d´una persona per poder circular. Són capaços d´imitar les capacitats humanes, adaptant la conducció a les circumstàncies que l´envolten, ja siguin límits de velocitat, vianants a la via, o condicions climatològiques. D´aquesta manera, és possible prescindir de la figura del conductor tal com el coneixem avui dia.

La funció d´aquest es redueix a indicar al vehicle la direcció a la qual vol arribar.

Cal saber distingir entre els dos tipus de cotxes autònoms que existeixen: conducció semiautònoma i conducció totalment autònoma.

Els vehicles totalment autònoms no arribaran fins a la propera dècada, i són aquells que no necessiten que el conductor faci absolutament res perquè recorrin la distància requerida entre dos

punts determinats.



Els diferents nivells

Nivell 0 : El cotxe no té cap sistema automatitzat que li permeti prendre el control, només pot tenir sistemes que emetin algún advertiment.

: El cotxe no té cap sistema automatitzat que li permeti prendre el control, només pot tenir sistemes que emetin algún advertiment. Nivell 1 : Per tenir aquest nivell un vehicle ha de comptar almenys amb sistemes com la tecnologia per mantenir-se al ca-rril de forma autònoma i el control de creuer adaptatiu

: Per tenir aquest nivell un vehicle ha de comptar almenys amb sistemes com la tecnologia per mantenir-se al ca-rril de forma autònoma i el control de creuer adaptatiu Nivell 2 : Aquest nivell és més conegut com el semiautònom, i permet al conductor aixecar les mans del volant temporalment, ja que sempre ha de romandre alerta. El cotxe és capaç de guiar-se sense necessitat de comptar amb línies delimitadores del carril a l´asfalt.

: Aquest nivell és més conegut com el semiautònom, i permet al conductor aixecar les mans del volant temporalment, ja que sempre ha de romandre alerta. El cotxe és capaç de guiar-se sense necessitat de comptar amb línies delimitadores del carril a l´asfalt. Nivell 3 : Amb aquest nivell d´autonomia, el vehicle pot circular en llocs mitjanament controlats com és el cas de les autopistes o autovies. El sistema l´ha de activar el conductor expressament i necesita que estiguem atents a la conducció i amb les mans sobre el volant, una condició que comprova constantment el sistema autònom.

: Amb aquest nivell d´autonomia, el vehicle pot circular en llocs mitjanament controlats com és el cas de les autopistes o autovies. El sistema l´ha de activar el conductor expressament i necesita que estiguem atents a la conducció i amb les mans sobre el volant, una condició que comprova constantment el sistema autònom. Nivell 4 : Gràcies a aquest nivell, el vehicle pot circular sense necessitat de supervisió per part del conductor. Això es pot dur a terme quan el vehicle compta amb tota la informació necessària sobre l´entorn i el traçat per no dependre de la supervisió humana.

: Gràcies a aquest nivell, el vehicle pot circular sense necessitat de supervisió per part del conductor. Això es pot dur a terme quan el vehicle compta amb tota la informació necessària sobre l´entorn i el traçat per no dependre de la supervisió humana. Nivell 5: Representa la màxima autonomía per al cotxe, i no depèn per res d´un con duc tor humà. Pot circular per qualsevol tipus de carretera o ciutat amb total autonomia, gràcies primer als sistemes de seguretat que li impedeixen xocar amb altres vehicles sobre la base de la informació dels seus sensors, i segon al posicionament que li permet sempre anar a un punt predeterminat del mapa de forma autònoma.



Aquest últim serà el nivell que més trigarà a veure´s a les carreteres, ja que necessitarà abans una profunda reforma legal que permeti circular a aquests vehicles amb totes les garanties i sense cap ajuda del conductor. Serà el màxim exponent d´aquesta imatge que ja reposa en l´imaginari col·lectiu del conductor que fa una migdiada mentre el vehicle el porta al seu destí.

El fre al cotxe autònom no està en la tecnologia, ja gairebé llesta, sinó en les legislacions i les asseguradores.

Espanya és un dels pocs països del món en el qual ja s´ha aprovat la circulació dels vehicles autònoms experimentals, amb una resolución aprovada al novembre de 2015 per la DGT.

Però això no vol dir que un cotxe sense conductor tingui ja el permís per sortir a les nostres carreteres. Ni a les nostres ni a les de cap país. Per a això encara fa falta temps. La propera dècada estarà marcada per l´automatització de l´automòbil i veurem com els vehicles autònoms tindran un impacte molt important en la nostra societat, tal com ho va fer fa més de 100 anys la cadena de muntatge.



Conversar i usar internet, les activitats preferides dels conductors si tinguessin un cotxe autònom

El 54% dels espanyols parlaria amb la resta de passatgers en el cas de conduir un vehicle totalment autònom, segons una enquesta que té com a objectiu conèixer la postura dels conductors davant l´arribada dels cotxes autònoms.

La primera opció per als conductors espanyols (un 54% dels enquestats) seria parlar amb els acompanyants del vehicle, igual que per al 55% dels conductors dels altres 4 països del Vell Continent que també van participar en l´enquesta.

La segona activitat per la qual s´inclinarien a fer el 37% dels espanyols és la de navegar per internet, seguida d´enviar missatges o parlar pel mòbil (36%). En àmbit europeu, la segona i tercera posició dels enquestats de la resta de països s´inverteixen respecte a les preferències dels espanyols. Així, enviar missatges o parlar pel mòbil és la segona resposta (42%) més popular entre la resta de països participants, seguida de navegar per internet, opció escollida pel 37% dels enquestats.

En aquest sentit, un 27% dels espanyols enquestats dedicaria el temps a llegar un llibre i el 25% aprofitaria per revisar el seu cor reu i respondre e-mails.

Pel que fa a les activitats a les quals menys temps dedicarien, els resultats dels espanyols enquestats coincideixen amb les dels conductors d´altres països europeus, en ambdós casos, només un 18% dedicaria el temps lliure a dormir o a veure una pel·lícula.



Els inconvenients

La quantitat d´avantatges que aquest tipus de cotxes ofereixen respecte als tradicionals està molt per sobre del nombre d´inconvenients. I és que els cotxes autònoms deixen enrere els típics errors humans, redueixen els problemes de trànsit, i desapareixen les preocupacions per estacionament, entre molts altres beneficis.

No obstant això, i encara que es parli menys d´ells, també hi ha una sèrie d´inconvenients que dificultaran la seva entrada al mercat. El primer dels problemes és el cost d´aquest tipus de vehicles, ja que la despesa que suposaria pagar un cotxe autònom només permetria a uns pocs privilegiats tenir-lo. Però la veritat és que el més normal és que es vagin abaratint-se amb el pas del temps i a mesura que es vagin introduint en les nostres vides diàries, tot i que encara falti molt per arribar a aquest punt.

Un altre dels problemes que implicaría l´ús de vehicles autònoms, encara que costi imaginar-ho, és la contaminació. Si fóssim en un vehicle autònom i no trobéssim lloc per aparcar, el cotxe ens deixaria al nostre destí i seguiria donant voltes. Aquest és el problema. El cotxe autònom pot acabar creant més problemes de contaminació que els actuals, si no és que es posa molta obstinació i esforç a controlar que siguin elèctrics o híbrids.

D´altra banda, els autònoms necessiten satèl·lits per funcionar, de manera que la privacitat de les nostres vides es perdria en gran mesura. I és que, amb l´ús dels satèl·lits, les dades de les localitzacions de les persones podran estar disponibles per a terceres persones. Serà imprescindible que les empreses que manegen aquestes dades tractin d´evitar aquesta possible invasió de la privacitat.