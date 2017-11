El focus en la sostenibilitat

La mobilitat sostenible ha deixat de ser un brindis al sol per convertir-se en una obligació. Una necessitat. Per convicció, o davant la necessitat de sobreviure a una normativa cada vegada més restrictiva en termes de contaminació, els grans fabricants d'automòbils han hagut d'adaptarse a la cursa. En aquest procés han aconseguit desenvolupar cotxes amb motors de combustió interna convencionals més i més eficients i, alhora, vehicles impulsats per sistemes de propulsió alternatius.

Es pot dir que la consciència mediambiental ha calat completament en el sector, i una prova n´és que les últimes edicions dels grans salons internacionals han estat una lletania de presentacions de vehicles elèctrics, híbrids, híbrids endollables o alimentats mitjançant pila de combustible. Qualsevol solució suposa un avanç en aquesta cursa contra el temps que és el canvi climàtic i en la qual el transport ha tingut una gran responsabilitat.

No obstant això, aquesta consciencia del sector ha de reflectir-se també en el conductor. En aquest sentit, les dades de l'Associació Espanyola de Fabricants d´Automòbils i Camions (ANFAC) que assenyalen que entre gener i setembre d'aquest any es van matricular a Espanya un 82,8% més d'híbrids i elèctrics confirmen que, tot i que lents respecte als països que ens envolten, anem pel bon camí.

La consciència ha calat de manera tan profunda que tots els grans grups automobilístics treballen amb un horitzó elèctric a l´agenda que, en la majoria dels casos, està fixat per a la propera dècada.

Política de llançaments al marge, com veurem, aquesta nova manera de veure les coses afecta també els seus processos fabrils i la seva inversió en competició.



Plantes de producció més netes

La reconversió del sector de l'automoció també abasta les seves plantes fabrils. No només produeixen cotxes menys contaminants; també els produeixen contaminant menys i fent un ús més eficient dels recursos. A Martorell, SEAT va crear la planta de plaques fotovoltaiques més gran de la indústria de l'automoció (en el passat, Opel havia tingut la més gran del món a Figueruelas, Saragossa) per generar 15 milions de kWh anuals. Gràcies a aquest pla que van anomenar "SEAT al Sol", aquests 53.000 panells estalvien set mil tones de CO2 cada any.

La fabricació d'un cotxe és un procés complex en el qual la logística també s´endú un pessic en el consum de recursos. Per això, Martorell està unida al port de Barcelona i a les instal·lacions que SEAT té a la Zona Franca mitjançant dues línies de tren que cobreixen 40 km. Vehicles recent acoblats i components van i vénen en un continu tràfec que, al llarg de l'any, suposa estalviar a l'atmosfera 12.800 tones de CO2 anuals.

Alguns d'aquests establiments, com el de SEAT a Barcelona o el d'Opel a Saragossa, se serveixen de plantes de cogeneració que també són capaces de proporcionar bona part de l'energia que necessiten per al seu funcionament. El 100% de la de Figueruelas, a més, prové d'energies completament renovables.

Una altra planta modèlica en materia mediambiental és la que el Grup Volkswagen té a Navarra i en la qual es produeix el nou Polo. L'any passat, dos abans del previst, va complir l'objectiu d'aconseguir un estalvi mitjà del 25% en cinc marcadors: emissions de dissolvents (-46,3%), generació de residus (-36,4%), emissions de CO2 (-17,3%), consum d'energia (-11,8%) i consum d'aigua (-10,4%). Ara, el següent repte és fer una altra reducció del 20% addicional de cara al 2025.



La fórmula dels nous temps

La reconversió del sector també està afectant el que és el seu principal laboratori i camp de proves: la competició. Al marge de la hibridació dels propulsors de Fórmula I del Campionat del Món de Resistència (WEC), la categoria que millor il·lustra aquesta nova etapa és la de la Fórmula I. Nascuda gairebé per exigències del guió el 2014, tres anys després, pocs s'atreveixen a dubtar de la viabilitat i, sobretot, del futur d'aquesta competició de monoplaces cent per cent elèctrics.

Renault i Citroën van voler tenir presencia en aquest campionat des del seu inici. Jaguar hi va desembarcar amb marxamo oficial aquest curs passat, però el millor encara ha d´arribar. Aquesta temporada 2017/2018 hi ingressa també com a equip oficial Audi, i a partir de la següent ho farà BMW. Serà només una avançada d'altres grans fabricants alemanys premium que han vist en aquesta competició de monoplaces elèctrics una fórmula més atractiva i coherent amb aquests nous temps.

Tant Porsche com Mercedes hi arribaran el 2019 i ho faran sacrificant, respectivament, el WEC i el DTM, campionats que no poden competir amb la Fórmula I quant a potencial per desenvolupar sistemes de propulsió elèctrics més eficients, potents i amb més autonomia.