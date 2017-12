Peugeot 308 GTI: Amb ADN esportiu

En el cas del 308 GTi l'eslògan «By Peugeot Sport» és molt més que una frase de màrqueting, ja que, després de provar a fons el vehicle al circuit madrileny de Jarama, podem dir que aquest model té una autèntica genètica esportiva.

A més d'incloure detalls autènticament racing tant a l'interior com en l'exterior, el nou 308 GTi s'explica com a principal raó de ser amb el vigorós motor gasolina 1.6 L THP 270, desenvolupat per l'equip d'enginyers de Peugeot Sport, que ja han demostrat àmpliament el seu talent en vehicles com el Peugeot 3008 DKR, amo del podi en la darrera edició del Ral·li Dakar.

Amb el motor THP S&S de 270 CV, amb una relació pes/potència rècord en el segment de tan sols 4,6 kg/CV, el nou Peugeot 308 GTi no necessita més de 6 segons per passar de 0 a 100 km/h i 25,3 segons, per recórrer 1.000 metres amb sortida des d'aturat. I tot això combinat amb una gran eficiència ja que en un ús quotidià, es conforma amb una mitjana de consum de 6,0 l/100 km, la qual cosa equival a unes emissions de 139 g/km de CO2. A més Peugeot promet un gran confort en l'ús diari, cosa que no vam poder comprovar ja que la prova es va limitar a conducció en circuit.

Sobre el traçat madrileny el 308 GTi es va comportar de forma excepcional, ja que combinava una gran facilitat de maneig amb un dinamisme excepcional. Això és gràcies al fet que, a més del seu potent motor, té diferencial de lliscament limitat Torsen i llantes de 19 polzades Carbone19, calçades amb pneumàtics Michelin Pilot Super Sport, frens de disc de 380 mm al davant, amb pinces pintades de color vermell i firmades Peugeot Sport, i de 268 en l'eix posterior, a més de modificacions en la carrosseria com ara una reducció de l'altura del vehicle d'11 mm i optimitzacions aerodinàmiques, que alhora potencien l'aspecte exterior esportiu del 308 GTi.

L'interior també és racing, amb elements com els seients esportius tipus baquet amb teixit mixt cuir-Alcantara, amb funció massatge i regulació lumbar elèctrica, repunts vermells al quadre de comandament, als seients, contraportes i palanca de canvis; així com diferents logotips Peugeot Sport i GTi.

També incorpora el Driver Sport Pack, que amplia l'atmosfera esportiva a bord. En pressionar el botó Sport de la consola central, el color de la instrumentació passa de blanc a vermell, a la pantalla central s'ofereixen informacions complementàries (potència, parell, pressió de sobrealimentació, acceleracions lateral i longitudinal), es reforça la sonoritat del motor i canvia la cartografia del pedal de l'accelerador. Això és part de l'alta tecnologia que incorpora de sèrie aquest model en temes com la seguretat i l'infoentreteniment.

El nou model Peugeot 308 GTi començarà a comercialitzar-se el setembre del 2018, a partir de 32.050 euros.