Seat Ibiza: Molt més que eficiència

Seat amplia la gamma de l'Ibiza d'última generació amb l'arribada del motor dièsel 1.6 TDI, disponible amb tres nivells de potència: 80, 95 i 115 CV. Aquesta variant arriba en un moment en què el motor dièsel està més qüestionat que mai, però avalat pels sistemes Start&Stop i el de reducció catalítica selectiva (SCR) de segona generació, que mitiga i transforma les partícules NOX en elements innocus per al medi ambient, la qual cosa li ha permès complir la normativa Euro 6.

1.6 TDI

El motor d'accés a la gamma Eivissa dièsel és l'1.6 TDI de 80 CV de potència i 230 Nm de parell motor, associat a una caixa del canvi manual de 5 velocitats, que es conforma amb 3,8 litres de combustible per recórrer 100 km i emet 99 g/km de CO2.



El graó següent és l'Ibiza 1.6 TDI de 95 CV i 250 Nm de parell, que pot anar associat opcionalment a una caixa del canvi automàtica de doble embragatge DSG de set relacions (estarà disponible a principi del 2018). Malgrat oferir majors prestacions, aquest motor també llança un consum mitjà de 3,8 1/100 km i 99 g/km de CO2.



El topall de gamma en l'oferta dièsel de l'Ibiza és l'1.6 TDI de 115 CV i 250 Nm, que, com l'anterior, va associat de sèrie a una caixa manual de 6 velocitats i té la DSG com a opció. Aquest vehicle va ser precisament el que vam tenir ocasió de provar amb més profunditat en la presentació que Seat va fer de la gamma dièsel a l'illa d'Eivissa.



El que més ens va agradar va ser la contundència que li aporten els 250 Nm de parell motor i com el canvi automàtic els transmet a l'eix davanter per gaudir sempre d'una bona embranzida, independentment del règim de revolucions al que se circuli. Tant en carretera, amb unes contundents recuperacions, com en ciutat amb àgils reaccions, aquest motor és capaç de moure amb gran soltesa al Seat Ibiza. I tot això combinat a més amb una gran facilitat de maneig i un notable confort.

Comportaments i prestacions

Encara que ja van destacar el gran comportament que té l'Ibiza en l'anterior presentació, en aquesta ocasió no es va passar per alt aquest aspecte, i vam poder tenir presa de contacte amb el vehicle per corroborar-ho. Es deu principalment a la utilització de la plataforma modular transversal MQB AO (Modular Quer Baukasten), que també utilitza el nou SUV urbà espanyol, Arona.



Aquesta plataforma proporciona a l'Ibiza el 30% més de rigidesa, a més de lleugeresa, un destacat dinamisme i un notable augment a l'espai interior. Adquireix la prestacions de cotxe gran.

Gran equipament

El nou Seat Ibiza dièsel està disponible amb diferents acabats: Reference, Reference Plus, Style, Xcellence i FR. Amb l'opció Reference Plus i el motor dièsel de 80 CV l'Ibiza està disponible des de només 12.760 euros amb tots els descomptes i campanyes disponibles.



Per contra, el model FR és el més exclusiu i està destinat als conductors que busquen un plus d'esportivitat. Pel que fa al preu, es pot trobar des d'una mica menys de 21.000 euros, amb un motor de 115 CV.



Independentment de la versió d'Ibiza que es triï, el vehicle gaudeix d'un gran equipament de sèrie amb allò més nou en temes de seguretat, infoentretenimient i connectivitat.