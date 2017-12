Subaru XV 2018: El cotxe total

Pocs cotxes ens han sorprès tant últimament com el nou Subaru XV. Es tracta d'un vehicle fet pràcticament des de zero en l'entorn d'una plataforma global de Subaru que s'estrena a l'estat espanyol amb aquest model i que al costat de tecnologia d'avantguarda no només fan aquest SUV més confortable i capaç, sinó principalment més segur.

Parlem de sistemes com la tracció total permanent Symmetrical AWD, el motor bòxer i noves tecnologies, com l'EyeSight, l'X-Mode o l'Active Torque Vectoring. Tot això permet fer del Subaru XV el SUV perfecte, ja que és molt còmode i confortable en carretera, però extremadament capaç en trams fora d'esfalt. Deixaria en evidència altres SUV amb carrosseries tot terreny en aquest context.

El nou XV té una mida de 4.465 mm de longitud (+15 mm) i, gràcies a la nova plataforma modular global, té una distància entre eixos 30 mm més gran que el model anterior: de 2.635 a 2.665 mm. També augmenten les vies davantera i posterior en 25 i 30 mm, respectivament. Això suposa més espai per als passatgers, com també s'ha guanyat espai lliure, i el maleter té capacitat per a 385 litres.

Ampli catàleg

El nou Subaru XV arribarà als concessionaris a final d'aquest desembre, amb tres nivells d'acabat i dues motoritzacions de gasolina diferents, si bé se seguirà venent l'actual XV dièsel fins a l'estiu. Ambdues opcions són de 4 cilindres i configuració bòxer longitudinal, i disposen de sistema Auto Stop-Start, la qual cosa contribueix a reduir el consum i les emissions.

El primer és un 1.6 de 114 CV i el segon, un 2.0 de 156 CV. Els dos van units al canvi de variador continu CVT Lineartronic, que ara és 7,8 quilos més lleuger i gaudeix d'una millor gestió del canvi en exigir una forta acceleració, ja que el motor no puja immediatament al règim de potència màxima, sinó que va guanyant règim de manera progressiva. En el cas del propulsor 2.0 té set posicions prefixades i lleves al volant, mentre que en l'1.6 no s'hi inclouen i el nombre de relacions es redueix a sis. El motor 1.6 es pot combinar amb tres nivells d'acabat: Sport, Sport Plus i Executive, mentre que el 2.0 només disposa dels dos últims.

Des de l'opció més accessible, el XV té un equipament envejable, ja que inclou de sèrie en totes les versions: sistema d'ajuda a la conducció EyeSight, control dinàmic del vehicle VDC, Active Torque Vectoring, X-Mode amb control de descens, climatizador automàtic amb filtre antipols, 7 coixins de seguretat –inclòs el de genoll per al conductor–, seients davanters que s'escalfen, sistema d'informació i entreteniment compatible amb Apple Car Play i Android Auto i connexió Bluetooth, reconeixement per veu Siri Eyes Free, control de creuer i de creuer adaptatiu, fre de mà elèctric amb ajuda a l'arrencada en costa, volant multifunció amb comandaments de control d'àudio, sensors de llums i de pluja, Bluetooth, connectors USB i auxiliar, ordinador de bord i respatllers posteriors plegables 60:40. I el millor de tot és que, amb tot això i el motor 1.6, el nou XV, està disponible des de 21.900 euros.

L'acabat Sport Plus afegeix càmera de visió posterior, fars davanters i posteriors LED amb funció adaptativa els davanters, retrovisors elèctrics plegables, finestretes posteriors tintades, barres de sostre, pedals d'alumini, volant i palanca de canvis folrats en cuir amb costures taronges, miralls de cortesia per a conductor i acompanyant, reposabraços posterior, climatizador dual amb filtre antipols amb ajust per a veu, pantalla central de 8 polzades amb equip d'àudio amb 6 altaveus, sistema d'informació i entreteniment Subaru Starlink, doble port USB i display multifunció amb pantalla LCD de 6,3 polzades.

L'acabat Executive inclou un sistema de detecció de vehicle posterior i angle mort SRVD, assistent de llum HBA, clau d'accés intel·ligent amb botó d'arrencada i accés mitjançant codi PIN.

Per la seva banda, l'acabat top de gamma Executive Plus afegeix sostre solar elèctric, seients de cuir amb costures taronges i seient del conductor ajustable elèctricament en vuit posicions amb memòria. Finalment, les versions amb motor 2.0 tenen llantes d'aliatge de 18 polzades (17" per als 1.6) i canvi Lineartronic amb lleves al volant.

Tot terreny

Si s'entén el terme tot terreny com la capacitat d'un cotxe per transitar per qualsevol context, el XV sens dubte hauria de ser considerat com a tal. En la presentació vam tenir l'oportunitat de provar-lo per ciutat, carreteres secundàries, autovia i en exigents pistes off-road, i en totes el comportament va ser extraordinari.

La primera sorpresa va arribar en carretera oberta, on vam sentir per primera vegada els beneficis de la nova plataforma, ja que el nou XV no només és més estable, ferm i segur que el seu predecessor, sinó que brinda una millor qualitat de vida a bord gràcies a una millor aerodinàmica general i a una gairebé nul·la sensació de velocitat, la qual cosa acaba per transmetre més sensació de seguretat i control al conductor.

Però si en alguna cosa ens va sorprendre el Subaru XV 2018 és en la seva capacitat en pistes fora d'asfalt. Els responsable de la marca ens van preparar un circuit extremadament exigent, que es va complicar encara més amb les pluges dels dies anteriors, en convertir les pistes de terra en autèntics tolls de fang. El primer test va ser un llarg recorregut per pistes forestals en què la capacitat d'absorció de les suspensions ens va deixar absolutament estupefactes. Semblava que sota les rodes hi hagués asfalt! La segona sorpresa va ser l'efectivitat del sistema X-Mode. Amb els pneumàtics (mixtos) completament plans pel fang incrustat, el XV ascendia costes que semblaven impossibles de coronar i amb el control de descens baixava sense cap mena de problema.

Molts altres SUV amb carrosseria tot terreny s'haguessin quedat encallats a les primera de canvi on el Subaru passava sense problemes; així doncs demostra la tradició i l'especialització de la firma japonesa en la construcció de cotxes 4x4.

Una altra part de la prova va consistir en una pista de drifting, també en condicions extremes, en les quals transitar ja era un repte, però lluny de patir, ja que el XV ens va portar uns moments de diversió extraordinaris.

I l'última part del test va ser una imponent gimcana amb alts ascensos i també marcats descensos, grans inclinacions, dubbings o ponts; obstacles que realment imposaven quan es veien des de l'exterior però que als comandaments del VX se superaven amb una insultant senzillesa.