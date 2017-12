Volkswagen Polo: Marcada evolució

Volkswagen ja gaudeix de la nova generació d'un dels seus models més emblemàtics, el Polo. Urbà i polivalent, aquest vehicle porta dècades marcant diferències en el seu segment i aquesta nova versió continua amb la línia marcada pels seus predecessors, amb un disseny més esportiu i emocional que incorpora les últimes novetats en sistemes d'assistència, opcions de connectivitat i seguretat.

Es presenta amb un total de vuit eficients motors de gasolina, dièsel i gas natural. Per al seu llançament es poden triar tres models de gasolina de tres cilindres en tres de les potències preferides d'aquesta classe: dos 1.0 MPI amb 65 i 75 CV, i un TSI sobrealimentat d'1.0 litres amb 95 CV.

Tots els models van equipats amb el sistema Start-Stop, la manera de recuperació de l'energia de frenada. A aquests s'hi sumen el gasolina, 1.0 TSI amb 115 CV, i l'estrella dels motors de gasolina: un 2.0 TSI amb 200 CV al Polo GTI.

Com a novetat cal destacar el primer motor de gas natural del Polo: l'1.0 TGI amb 90 CV. La gamma de motors es completarà amb dos eficients diésel 1.6 TDI, un de 80 CV i un altre de 95 CV.

Edition, Advance, Sport i Polo GTI

Es comercialitzen tres línies d'equipament: Edition, Advance i Sport, a més a més del Polo GTI. El client tindrà com a opció un sistema de so de 300 W desenvolupat entre Volkswagen i els especialistes en àudio Beats, a més de diverses característiques personalitzades.

La versió Edition té un excel·lent equipament de sèrie ampliat amb les portes posteriors, la llum de conducció diürna LED amb funció Coming Home, un limitador de velocitat, el sistema de vigilància Front Assist amb funció de frenada d'emergència en ciutat i sistema de detecció de vianants; i també destaca l'equipament de sèrie del Curtainairbag.



Tecnologia punta

Entre els molts aspectes que destaquen en el Polo hi trobem la tecnologia. Volkswagen l'ha fet encara més segur i confortable mitjançant la implementació de nombrosos sistemes semiautomatitzats, molts dels quals són fases prèvies de la conducció autònoma.

També integra per primera vegada el VW Digital Cockpit. Juntament amb els sistemes d'infoentreteniment en les versions de gamma superior, es crea així un habitacle totalment digitalitzat. I, per descomptat, ofereix interfícies d'integració de smartphones, com App-Connect amb MirrorLink, Android Auto o Apple CarPlay.

Però, malgrat tot el descrit anteriorment, nosaltres ens quedem amb un avanç en el Volkswagen Polo: el seu comportament. La declarada millor carrosseria del seu segment fa que aquest vehicle tingui un gran comportament en carretera, com vam poder comprovar en la presa de contacte amb el cotxe.