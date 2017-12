Elegància i esportivitat

Jaguar XE 2.0d R-Sport

Si es parla d'un model d'accés a la gamma d'un fabricant normalment es pensa en un cotxe petit, pelat d'equipament i amb motoritzacions d'escassa potència, al contrari que el model que obre les portes a la firma Jaguar. L'XE és tan o més exclusiu que la resta de models de la marca de luxe britànica, es beneficia de la tecnologia més avantguardista, la qualitat és present en qualsevol dels seus apartats, gaudeix d'un disseny exterior i interior realment atractiu, i el catàleg de propulsors disponible ofereix un rendiment excepcional en qualsevol de les seves variants. El seu aspecte exterior combina l'elegància i sofisticació.



Aspecte esportiu

L'exclusiu kit de l'R-Sport aporta a l'XE un aspecte molt esportiu que casa a la perfecció amb les estilitzades i aerodinàmiques formes de la seva carrosseria. Inclou un para-xocs davanter esportiu amb seccions en acabat Satin Chrome, estreps laterals del color de la carrosseria, un discret aleró posterior i brànquies laterals amb un acabat Noble Chrome amb la insígnia R-Sport. Tot això es remata amb unes imponents llantes d'aliatge de 18 polzades i 5 radis que a més de potenciar l'aspecte del vehicle, optimitzen la ventilació dels discos de fre i milloren el comportament del vehicle per la seva major lleugeresa i per muntar uns pneumàtics de més dimensions i perfil pla que subjecten més fermament el vehicle. Si a això últim li sumem una suspensió endurida de sèrie s'obté un cotxe amb més aplom i capacitat de pas per revolt.

L'habitacle també té un aspecte més esportiu, ja que el paquet R-Sport té seients esportius disponibles en una gamma de colors inspirats en l'esport del motor. Ens van encantar els materials nobles utilitzats i l'ergonomia al seient del conductor. Ens va sorprendre l'amplitud en totes les places disponibles i ens va seduir el disseny del quadre de comandament. Inspirat al món nàutic, envolta completament al lloc del conductor i de l'acompanyant amb una estructura semicircular que s'estén fins i tot per a l'interior de les portes davanteres.



Lluir sense consumir

El paquet R-Sport és que està disponible amb gairebé qualsevol motorització del Jaguar XE, per la qual cosa per lluir un aspecte esportiu i atractiu no estàs obligat a tenir sota el capó un motor d'altíssimes prestacions que suposin alhora un consum més elevat de combustible. Aquest és exactament el cas de la unitat que provem, ja que muntava el motor dièsel 2.0 de 180 CV, un propulsor amb bones prestacions però evidentment per sota dels quals desenvolupen 200, 240, 250 i fins a 380 CV. Això sí, cap ofereix l'eficiència del 20D amb una mitjana de consum de fins a 4,2 l/100 km, a excepció del motor amb 163 CV.