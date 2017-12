Amb més personalitat

Ford EcoSport

Ford l'ha encertat amb l'última actualització de l'EcoSport, i l'ha dotat del que estava més mancat: de personalitat. I ho ha fet amb tres factors clarament distingibles: un disseny més robust amb formes anguloses i que es potencia amb un acabat ST Line que li atorga una imatge més dinàmica; una tracció total intel·ligent que el fa més capaç i versàtil; i una nova motorització dièsel de 125 CV que optimitza les seves prestacions.

En realitat aquests dos últims elements van lligats, ja que la tracció total només estarà disponible com a opció, i a partir de mitjan 2018, amb el nou propulsor EcoBlue d'1.5 litres. L'avançat sistema 4x4 controla l'adhesió de les rodes i pot ajustar el repartiment de parell fins a un 50/50 entre l'eix davanter i posterior en menys de 20 mil·lisegons, 20 vegades més ràpid del que parpellegem.

D'aquesta manera el sistema varia el parell de manera fluida entre les quatre rodes i permet una adhesió més segura a la car-retera, especialment en terrenys lliscants. Aquesta tecnologia només estarà disponible amb el nou motor dièsel EcoBlue 1.5 de 125 cv i 300 Nm, que va associat a una caixa de canvi manual de sis relacions i baixa fricció que permetrà reduir encara més les emissions de CO2 i una major eficiència de combustible.

El nou Ford EcoSport també està disponible amb el famós i premiat motor gasolina EcoBoost de tres cilindres i 1.0 litres en versions de 125 i 140 cv. Aquest propulsor destaca per la seva gran eficiència, podent en el cas del 125 cv aconseguir una mitjana de consum de 5,2 l/100 km, amb unes emissions de CO2 de 119 g/km. La variant de 125 CV és, alhora, l'única en tota la gamma que pot anar lligada a un canvi automàtic.



Primeres sensacions

Aquesta última combinació va ser la que primer vam provar en la presentació internacional de l'EcoSport per les carreteres de Lisboa. Ofereix un bon nivell de prestacions i un gran confort, ja que l'EcoBoost s'entén a la perfecció amb el canvi Powershift. En mode normal l'acceleració és molt progressiva i els canvis de marxa suaus i agradables, i amb el mode Sport s'apuren molt més les diferents relacions per esprémer al màxim les possibilitats del motor gasolina.

També ens van agradar molt les seves reaccions manejant les lleves del volant, però no hem de pensar, ni molt menys, que som davant un cotxe de reaccions esportives.

Les optimitzacions en amortidors, direcció, eix posterior, Programa Electrònic d'Estabilitat i perfils d'assistent estan més enfocades a brindar una marxa confortable que un major dinamisme, tot i que apreciem que el cotxe transmet més sensació de seguretat i control al conductor, la qual cosa permet que es puguin mantenir ritmes de conducció més alegres.

Pel que fa al nou motor dièsel EcoBlue ha estat dissenyat per aconseguir més potència i millor rendiment, així com emissions de CO2 reduïdes. Vam tenir, a més, el privilegi de provar en primícia l'EcoBlue amb la tracció total, i la veritat és que, juntament amb les millores estructurals del vehicle, aconsegueix brindar una estabilitat i un aplom que es trobàvem molt a faltar en l'anterior generació de l'EcoSport.



Acabat ST-Line

L' Ecosport ha madurat. El seu aspecte exterior és ara més atractiu, robust i esportiu, gràcies a unes línies més anguloses i a la utilització del nou llenguatge de disseny de Ford. A més, la nova gamma EcoSport inclourà per primera vegada una nova variant esportiva ST-Line, que acompanyarà els Edge ST-Line, Fiesta ST-Line, Focus ST- Line, Kuga ST-Line, Mondeo ST Line i S-MAX ST-Line, que ofereixen un atrevit exterior i dinàmiques de conducció esportiva, a més de potents i eficients motors de gasolina EcoBoost i dièsel TDCi.

L'EcoSport ST-Line està equipat amb uns para-xocs exclusius inspirats en la gamma Ford Performance, aletes laterals, barres de sostre acabades en negre i bisells de fars, llantes d'aliatge de 17 polzades i emblemes ST-Line. L'interior ofereix un volant exclusiu ST-Line entapissat amb cuir de fons pla, seients amb acabats de cuir i inserits Miko Dinàmica –pell girada ecològica feta de polièster reciclat– amb costures amb fil vermell. També està equipat amb una palanca de canvis i fre de mà de cuir, estreps ST-Line i pedals esportius d'acer inoxidable.

Però aquest petit SUV no només millora per fora, sinó també per dins. El nivell de refinament ha crescut gràcies a uns controls més fàcils d'utilitzar, amb materials de més qualitat i ajustos optimitzats. No apreciem, en canvi, que s'hagi guanyat espai per als ocupants, però sí un terra de maleter ajustable que pot elevar-se per oferir espai d'emmagatzematge ocult o rebaixar-lo, de manera que augmenta la capacitat d'emmagatzematge fins als 335 litres.



Ja disponible

Ja es poden fer comandes del nou EcoSport, tot i que no arribarà als concessionaris fins al febrer. I ho farà amb un preu que, sense descomptes, arrenca en 18.850 euros, corresponents a l'1.0 EcoBoost de 125 CV amb acabat Trend, i el 140 CV més accessible és el Titanium, des de 22.000 euros.

El dièsel 1.5 TDCi Trend arrenca amb un preu de partida de 20.200 euros. Amb tots els descomptes inclosos, l' Ecosport està disponible des de 13.900 euros i només fins a febrer hi haurà una sèrie especial amb l'acabat Titanium, amb pràcticament tot l'equipament per 15.800 euros.