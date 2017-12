El xassís de la Tuono 125 és una obra d'art inspirada en la velocitat i el control total de les prestacions A més d'oferir unes prestacions de Supersport, la Tuono 125 s'ha desenvolupat fent prevaler el confort del pilot i el passatger

Aprilia Tuono 125

L'Aprilia Tuono 125 és pur divertimento. Ofereix al públic més jove i també als més apassionats de les petites cilindrades el millor que es pot trobar en termes de disseny, components i dotació tècnica. És una moto amb línies inspirades en l'Aprilia Tuono V4 1100, amb una cúpula d'aire esportiva, un xassís avantguardista, un motor en el top de les prestacions del seu segment. És una naked capaç d'oferir prestacions d'alt nivell en qualsevol tipus de recorregut amb una maniobrabilitat inusual gràcies a la posició de conducció que permet el seu manillar ample i elevat.

La línia de la nova Tuono 125 es caracteritza pel far davanter de què disposa que dóna a la moto un aspecte decididament original i atractiu, alhora que millora la seguretat activa durant la conducció nocturna i garanteix una immediata visibilitat de la moto en horari diürn.

L'Aprilia Tuono 125 és especial també en els detalls. Per això gaudeix d'un dipòsit de gasolina amb capacitat de 14 litres que gràcies al seu disseny, permet una integració perfecta del pilot i la moto.



Part cicle de referència

El xassís de la Tuono 125 és una obra d'art inspirada en la velocitat i el control total de les prestacions. Fet íntegrament d'alumini, és una altra de les exclusives de la petita 125, amb estructura lleugera, capaç d'oferir una elevada rigidesa i garantir millors prestacions.

La forquilla invertida, la suspensió posterior i monoamortidor fixat a un basculant asimètric, asseguren prestacions, seguretat i confort. El disseny de les llantes de sis radis desdoblats dóna un caràcter únic i cridaner a la Tuono 125. El sistema de frens munta en la roda davantera una pinça radial de quatre pistons assistida per un ABS Bosch, que mossega un disc d'acer de 300 mm de diàmetre. En l'eix posterior, una nova pinça d'un sol pistó mossega un disc de 220 mm i està equipat amb una roda fònica per garantir la protecció anti bloqueig. El basculant asimètric assegura el màxim grau de rigidesa torsional possible, una tecnologia d'evident component Racing, que garanteix les màximes prestacions i seguretat en els revolts, que la nova Tuono comparteix amb la seva germana RS 125.

A més d'oferir unes prestacions de Supersport, l'Aprilia Tuono 125 s'ha desenvolupat prevalent el confort del pilot i el passatger. Tant és així, que és l'única naked de la categoria amb un semicarenado unit al dipòsit.

El motor de l'Aprilia Tuono 125 és un modern i avançat monocilíndric de 125 cc i 4 temps amb 4 vàlvules i injecció electrònica, refrigeració líquida, fiable i amb 15 CV de potència, que està dotat amb una tecnologia especialment refinada com la distribució per doble arbre de lleves al capdavant (DOHC). Amb un disseny moderníssim, lleuger i compacte, ha permès el desenvolupament d'una part cicle molt refinada. El lliurament de potència, òptima en la tara, garanteix una ràpida resposta des de baix règim. Les vibracions s'han reduït al mínim per l'eix d'equilibrat.

La Tuono 125 ja ve preparada per a la instal·lació de l'innovador canvi ràpid Quick Shift, que gestiona la interrupció del parell per tal d'engranar la marxa sense accionar la maneta l'embragatge, en funció del grau d'obertura de l'accelerador i les revolucions del motor.