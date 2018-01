Diversió afegida

Honda X-ADV 2018

Després de sorprendre el mercat de la moto l'any 2017, amb unes 10.000 unitats venudes en els seus primers 8 mesos, la moto «SUV» d'Honda reforça les seves aptituds off-road per a aquest 2018. Un model que accentua encara més la seva polivalència d'ús gràcies a l'encertada combinació de la funcionalitat d'un escúter amb el dinamisme d'una motocicleta de la sèrie Adventure.



Posada al dia

En l'actualitzada X-ADV, el motor ha estat objecte d'una posada a punt molt encertada. El seu bicilíndric en paral·lel de 745 cc, 8 vàlvules, SOHC i refrigeració líquida, està dissenyat per donar una forta embranzida des de baixes revolucions fins a mig règim.

Combinat amb les relacions tancades de la DCT, proporciona una acceleració forta i instantània des d'aturada i des de baixes velocitats, al voltant de 30 km/h. La potència màxima és de 40,3 kW 6.250 rpm amb un parell màxim de 68 Nm a 4.750 rpm.

La versió d'enguany tindrà el límit de revolucions elevades fins a 7.500 rpm, la qual cosa permetrà aprofitar les prestacions del motor a un règim més elevat de forma natural.

Per als titulars d'un carnet A2, hi ha disponible una versió de 35 kW que es pot convertir en versió full power, en un concessionari Honda. Així mateix, serà possible limitar la versió full power a 35 kW, substituint el cos d'injecció de sèrie i reprogramant l'ECU.

En la majoria de condicions de marxa la limitació de la potència màxima no es notarà i l'acceleració de 0-100 km és idèntica a la de la versió de potència completa.



Control de parell seleccionable

Una altra novetat de l'X-ADV 2018 és el Control de Parell Seleccionable Honda HSTC. Incorpora 2 nivells: el nivell 1 permet cert spinning de la roda posterior –per exemple, sobre grava o terra– mentre que el nivell 2 proporciona una tracció que inspira confiança sobre carreteres lliscants.

El nivell 2 s'activa per defecte en donar el contacte, i prement el botó de la part esquerra del manillar es canvia a nivell 1. Mantenint premut el botó l'HSTC es desactiva.

Pel que fa a l'apartat estètic, l'X-ADV està disponible en un total de 5 colors, entre els quals destaca el nou vermell Chromosphere Candy.