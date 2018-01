Quin carnet necessito?

Permisos de conduir

Quan parlem de permisos de conduir a la majoria ens vénen al cap el de cotxe, el de moto, el de camió i no gaires més. I en realitat existeixen fins a 17 llicències diferents per poder portar tot tipus de vehicles, ja siguin d'ús particular o professional.

Tot comença amb el més senzill, l'AM. A partir dels 15 anys es pot aconseguir aquest carnet per conduir ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers.

Després hi ha l'A1, que a partir dels 16 anys dóna accés a motocicletes amb una cilindrada màxima de 125 cc, amb una potència màxima d'11 kW i una relació potència/pes màxima de 0,1 kW/kg; i també tricicles de motor amb una potència màxima que no excedeixi els 15 kW.

Els següents graons que trobem en els permisos per a motos són l'A2, que permet conduir motocicletes amb una potència màxima de 35 kW, un cop s'han complert els anys; i finalment el A, per al qual cal tenir tenir almenys dos anys l'A2 i ja permet portar tot tipus de motos i tricicles, independentment de la seva potència.



Carnet de cotxe

La llicència més anhelada als 18 anys i la més coneguda és la B, que permet conduir vehicles. La massa màxima d'aquests vehicles no pot excedir els 3.500 kg i han d'estar dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers, a més del conductor. A més, es poden portar remolcs que no excedeixin els 750 kg. I es poden conduir tricicles i quadricicles de motor. Per portar remolcs de més de 750 quilos ja cal tenir la llicència B96 o B+E.



Furgonetes i camions

Amb la lletra C ja es passa a l'apartat de furgonetes i camions. Aquest departament comença amb el C1, que permet conduir vehicles la massa màxima dels quals autoritzada sobrepassi els 3.500 quilos però que no superi els 7.500 kg; i acaba amb el carnet més complicat de tots, el D+E. Aquest permís permet portar conjunts de vehicles acoblats compostos per un automòbil tractor dels que permet el carnet D i un remolc la massa màxima del qual autoritzada excedeixi de 750 kg. Per poder obtenir aquest carnet cal tenir, com a mínim, 24 anys.