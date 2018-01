SUV de nova generació

Citroën C3 Aircross BlueHDI 120 CV

El concessionari oficial Citroën Futurauto ha posat a disposició de Regió7 una unitat del model C3 Aircross BlueHDI 120CV, ja disponible a partir de 14.150 euros.

El nou Citroën C3 aconsegueix combinar una forma compacta exterior amb un ampli espai interior. En el seu disseny s'ha tingut molt en compte la lluminositat de l'habitacle, amb una important superfície de vidre lateral i l'opció d'equipar sostre panoràmic o practicable.

La conducció d'aquest vehicle és àgil i ajuda a sentir-se a gust tant circulant per ciutat com per carretera. Hi ajuda el fet que exteriorment el seu estil combina una presència robusta amb sensació de protecció, gràcies a les seves rodes grans; també té un capó elevat realçat pels xebrons cromats que integren la firma lluminosa de tecnologia LED. En aquesta nova generació el conductor gaudirà d'una posició de conducció elevada fins ara desconeguda.

En el seu interior, gràcies a la seva arquitectura disposa d'un espai realment útil i confortable en vehicles de la seva categoria; estem parlant de cinc places reals, acompanyades d'un espai excepcional en alçada i generós per a les cames.

El nou cotxe de la marca francesa ofereix la possibilitat de fer fins a 85 combinacions de colors diferents. Hi ha l'opció de 8 colors diferents per a la carrosseria , 3 colors per al sostre i 4 packs color, a part dels 5 ambients interiors diferents que es poden escollir: Serie, Metropolitan Grey, Urban Red, Hype Mistral, Hype Colorado.



Ultramodulable

Disposa d'una modularitat única, gràcies al seient posterior que llisca i es pot dividir en dues parts 2/3-1/3, i ofereix la possibilitat d'abatre completament i amb tota facilitat el seient del copilot, la qual cosa permet disposar d'una longitud de càrrega de 2,40 m.



Maleter més gran

Destaca el seu excepcional volum de maleter de 410 litres, ampliable fins a 520 gràcies al seient posterior lliscant i fàcilment accessible mitjançant la porta posterior de generoses dimensions.

També disposa d'una enginyosa safata ocultaequipatge, que es pot col·locar en posició vertical contra la part posterior del recolzament dels seients posteriors en el cas de portar objectes alts. A part, el terra del maleter en posició elevada permet disposar d'una superfície totalment plana amb els seients abatuts, per facilitar la càrrega.



Grip Control amb Hill Assist

Adapta la motricitat de les rodes davanteres del vehicle en funció del terreny, es pot deixar que el Grip Control actuï automàticament mitjançant el mode estàndard o bé seleccionar un dels cinc modes: Estàndard, Neu, Fang, Sorra i Esp Off, gràcies aquest sistema aconseguim aventurar-nos en qualsevol tipus de terreny siguin quines siguin les seves condicions.



Seguretat i ajudes de conducció

Per a més seguretat, el cotxe equipa diferents opcions com ara Head Up, reconeixement de se-nyals de límit de velocitat i recomanació; Active Safety Brake (sistema de frenada d'emergència); commutació automàtica dels llums de carretera; alerta de canvi involuntari de carril: càmera de marxa enrere Top Rear Vision; indicador de descans; alerta d'atenció del conductor; Park Assist ; sistema de vigilància d'angle mort: accés i arrencada mans lliures; i ajuda en la sortida en pujada Hill Assist.



Motor eficient

Disposa d'una àmplia gamma de motors eficients, de baix consum i poques emissions, en benzina, amb els motors PureTech equipats amb últimes tecnologies; i en dièsel, les versions més noves dels motors BlueHdi.