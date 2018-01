Un transport de zero emissions

Nikola One and Two

L'electrificació s'està fent més gran del que hom es podia imaginar. L'any 2021, Nikola Motor Company llançarà al mercat el Nikola One and Two, una línia de camions d'hidrogen de classe 8 que oferirà més de 1.000 cavalls de potència i un parell motor de 2.700 Nm, gairebé el doble de potència que qualsevol camió articulat, i amb zero emissions.



Nikola i Bosch

A la base de la gamma de Nikola es troba un nou propulsor per a vehicles comercials creat gràcies a un acord de desenvolupament entre Nikola i Bosch. Tots dos equips van redissenyar el propulsor partint de zero. L'experiència de Bosch en l'eAxle, o eix elèctric motriu, ha permès a Nikola avançar ràpidament per treure el seu camió elèctric al mercat.

L'eAxle desenvolupat per Bosch és una plataforma modular escalable que inclou el motor, l'electrònica de potència i la transmissió en una unitat compacta. Això el fa adaptable per a qualsevol tipus de vehicle, des d'utilitaris fins a camions lleugers. Nikola i Bosch utilitzaran aquest know-how per comercialitzar el primer eAxle per a vehicles comercials de doble tracció del món muntat en un camió de llarg recorregut.

L'eAxle utilitzarà la provada tecnologia de màquines elèctriques per a vehicles comercials i els motors SMG de Bosch (Separate Motor Generator) –grup generador independent.

La visió tecnològica de Nikola i l'experiència en integració de Bosch permetran als camions Nikola aconseguir objectius sense precedents quant a l'eficiència mecànica elèctrica.

Els eAxles s'aparellaran amb un sistema de cel·les de combustible dissenyades a mida (també desenvolupat conjuntament per Nikola i Bosch) i dissenyat per oferir una gamma de vehicles de referència. Els controls generals del vehicle també es desenvoluparan conjuntament sobre la base del programari i maquinari de control de vehicles de Bosch. El propulsor Nikola Bosch de zero emissions està dissenyat per aconseguir un rendiment capdavanter en el seu segment a un cost competitiu per als models tradicionals.

Bosch i Nikola també desenvoluparan conjuntament el sistema de transmissió de potència de la línia Nikola, que inclourà el concepte de seguretat i l'arquitectura elèctrica del vehicle.