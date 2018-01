Doble personalitat

Renault Mégane Sport Tourer GT

Quan ens van dir que provaríem un Renault Mégane familiar ens imaginàvem la típica prova en què escriuríem un reportatge destacant la seva habitabilitat i capacitat de càrrega; i en canvi no ens hauríem pensat mai que acabaríem gaudint al màxim del cotxe en un port de muntanya. I és que no es tractava de qualsevol wagon, sinó de la versió Sport Tourer GT, dotada de la mecànica més potent de la gamma i amb el sistema de rodes posteriors directrius 4Control.

Com a model familiar és un vehicle que permet gaudir d'un interior de qualitat amb àmplies places i un maleter tan capaç com modulable. En la versió que hem descrit rau la diferència amb els seus rivals, amb un dinamisme difícilment superable.

Amb un vigorós motor dièsel de 165 cavalls, aquest Mégane ofereix una gran capacitat de resposta a qualsevol règim de voltes, combinada amb una suavitat en les seves reaccions realment destacable. Això fa que sigui molt agradable de conduir tant en trajectes curts com en llargs viatges, on es gaudeix d'una qualitat de vida a bord extraordinària gràcies a la ja esmentada amplitud de l'interior, al confort que ofereixen els seus seients, a la tecnologia d'ajuda a la conducció, infoentreteniment i connectivitat que s'integra en l'acabat Energy, i a la bona insonorització i qualitat de rodadura que atorga el xassís del Mégane Sport Tourer.

Si bé podíem imaginar alguna cosa així tractant-se de la versió més exclusiva del Mégane, mai no hauríem pensat que gaudiríem tant conduint aquest vehicle en revolts. El seu principal secret, més enllà de l'esmentada potència, radica en dos aspectes: en l'excel·lent gestió del canvi automàtic de doble embragatge EDC de sis relacions, amb unes lleves al volant que ja voldrien tenir molts esportius extrems, i en el màgic sistema de rodes posteriors direccionals 4Control.

Amb aquesta tecnologia, les rodes de l'eix posterior permeten un lleu gir que no té res a veure amb el de les davanteres però que beneficia notablement el comportament del cotxe. Quan se circula a més de 60 km/h, giren en el mateix sentit de les davanteres per permetre un pas per revolt més ràpid i estable, mentre que per sota de 60 km/h ho fan en sentit contrari per ajudar a arrodonir els viratges. Amb això s'aconsegueix un maneig més senzill del vehicle i revolts més tancats amb menys gir de volant. Després de provar-lo, podem asseurar que els resultats del sistema 4Control són realment excepcionals.

Finalment, cal destacar l'atractiva estètica del Mégane Sport Tourer GT, amb un exterior més agressiu que la resta de versions de la gamma, i amb un interior igualment esportiu en el qual el més destacat són uns baquets davanters que ofereixen una subjecció lateral immillorable, idònia quan es busquen els límits d'aquest model.

En conclusió, aquest model de Renault és la combinació perfecta entre un cotxe funcional per a tota la família i una autèntica joguina per als amants de les prestacions al volant.