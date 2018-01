Ampli catàleg SUV

KIA GAMMA SUV 2018

K ia disposa de la gamma de vehicles SUV (tot camí) més gran de totes les marques generalistes, i ofereix diversos tipus de carrosseries en diferents segments i amb innovadors sistemes de propulsió: Sportage, Sorento, Soul, Niro i Stonic

Aquesta oferta s'ha forjat al llarg de 25 anys, ja que els primers passos de la firma coreana en aquest segment es remunten al 1993 amb el llançament del primer Sportage. L'any 2002 es va posar a la venda la primera generació del Sorento i el 2008 va aparèixer el Soul, que l'any 2014 sorprenia amb una versió completament elèctrica, el Soul EV.

Els últims anys han estat molt intensos pel que fa a novetats en els segments amb més creixement. El KiaNiro el 2016 dins dels SUV-C, amb mecànica híbrida i també una versió híbrida endollable PHEV; i la novetat més recent, el KiaStonic, enquadrat en el segment SUV-B, amb molt bones perspectives de vendes.



57.000 cotxes venuts el 2017

Amb aquest catàleg al mercat SUV, que avui suposa una de cada tres matriculacions de cotxes a Espanya amb un total de 57.000 unitats venudes l'any passat, no és estrany que Kia hagi tancat el millor exercici de la seva història i afronti amb grans expectatives l'exercici 2018.

La campanya passada va ser de rècord per a la casa coreana per xifra de vendes, nombre de llançaments, qualitat de productes i per la millora general de la seva imatge de marca a tot Europa.

Kia Motors Iberia va matricular 57.000 cotxes, la qual cosa suposa un creixement del 10,9% respecte al 2016 (51.400 unitats). La quota de mercat es va incrementar fins al 4,9%, que s'eleva fins al 7,2% al canal privat, on Kia està situat en el quart lloc.

Lluny de conformar-se amb aquests grans resultats, el 2018 Kia Motors Iberia espera elevar les seves vendes fins a les 65.000 unitats i pujar al podi del canal privat escalant fins al tercer lloc.



L'Sportage lidera la gamma

Per aconseguir les metes del 2018, Kia confia en una gamma SUV àmplia i variada amb la qual fer front a la incipient demanda del client en aquest potencial segment. Un dels models clau en aquesta oferta i en l'èxit de Kia ha estat sens dubte l'Sportage, un vehicle fabricat a Europa que ha suposat un canvi radical en el disseny de la marca. El seu aspecte segueix sent la seva millor arma, amb un elegant disseny amb un toc esportiu en les seves línies exteriors, emfatitzades amb el nou acabat GT Line, així com un elevat nivell de qualitat en els acabats interiors, combinats amb la connectivitat i mesures de seguretat més avançades.

Ja són 94.500 unitats matriculades a l'Estat espanyol des del 2007 i és un dels models més venuts del seu segment en els últims anys. A la venda des de 17.749 euros amb motors gasolina 1.6GDi I T-GDi i dièsel 1.7 I 2.0 CRDI, es pot escollir entre cinc nivells d'equipament –Basic, Concept, Drive, Emotion i GT line-, sistema de tracció davantera i 4x4, així com la possibilitat d'un canvi de doble embragatge.



Nou Sorento

El Sorento ja és un clàssic en la gamma SUV de Kia, ja que els seus orígens es remunten a l'any 2002, i ha evolucionat al llarg de tres generacions per adaptar-se a les necessitats d'un públic que demana espai i confort per a set ocupants.

En aquesta cita amb la gamma SUV de Kia vam tenir l'oportunitat de veure i provar l'última evolució del Sorento, que es posarà a la venda el primer trimestre d'aquest 2018 i que inclou un disseny revisat, la incorporació d'una caixa del canvi automàtica de vuit velocitats més eficient associada al motor dièsel 2.2, la nova gamma de sistemes de seguretat activa Drive Wise, un sistema d'infoentreteniment i l'equip de so Harman/Kardon Premium Sound. També s'ofereix la versió GT Line amb un acabat més esportiu en l'exterior i en l'interior.



Niro, el primer SUV híbrid de Kia

El primer crossover híbrid de Kia ha tingut una magnífica acceptació des del seu llançament. Desenvolupat sobre una plataforma específica per a vehicles ecològics, combina un eficient motor 1.6 GDI amb un altre d'elèctric de 32 kW que s'alimenta a través de l'energia acumulada en les bateries d'ions de polímer de liti, amb una potència final de 141 cv, una fórmula que permet un consum de combustible de 3,8 litres als 100 km i unes emissions de CO2 de 88 g/km en cicle combinat. Es comercialitza amb tres nivells d'acabat –Concept, Drive i Emotion- amb preus des de 19.983 euros.

Aquest model disposa d'una versió híbrida endollable que ofereix una autonomia en mode exclusivament elèctric que pot arribar als 58 quilòmetres. Les bateries de polímers de liti tenen una capacitat de 8,9 kWh, i s'encarreguen de subministrar energia al motor elèctric de 44,5 kW, comptant també amb un eficient motor Kappa GDI 1.6 de 105 CV i 147 Nm, de manera que la potència del conjunt híbrid queda establerta en 141 cv i 265 Nm de parell màxim.

La transmissió de la potència a l'asfalt es realitza a través d'una caixa del canvi automàtica de doble embragatge (6DCT), molt més eficient i còmoda que les de variador continu (CVT) que porten altres models híbrids del mercat.

A causa del seu baix nivell d'emissions, 29 g/km de CO2 i un consum mitjà homologat d'1,3 l, té l'etiqueta Eco de la DGT, que li permet circular sense restriccions en els episodis d'alta contaminació a les grans ciutats i a més obté bonificacions en estacionar en zones regulades. El nou Kia Niro PHEV ja està a la venda amb tres nivells d'equipament- Concept, Drive i Emotion- i preus que parteixen des dels 26.045 euros, i es pot acollir al pla Movalt.



Un cotxe amb ànima

El pioner en la gamma crossover de la marca Kia va ser el Soul l'any 2008, que combina d'una manera intel·ligent les formes d'un monovolum amb les d'un tot terreny per oferir un ampli espai interior, posició de conducció elevada i una estètica avantguardista.

El Kia Soul està a la venda des de 14.026 euros amb tres nivells d'equipament (Concept, Drive i Emotion, i una versió Sport associada a un motor 1.6 T-GDi de 204 cv) que inclouen nous guarnits de tacte tou sobre el panell d'instruments, la consola central i les cobertures de les portes.

La consola central llueix aplicacions lacades en negre piano, s'ha millorat la subjecció dels seients i el nou volant pot ajustar-se en altura i en profunditat.



Revolucionari Stonic

Finalment, però no per això menys important, sinó tot el contrari, hi ha el Kia Stonic. Té un disseny molt atractiu i unes mesures més compactes en les quals s'ha aconseguit un gran aprofitament de l'espai interior.

Es tracta d'un SUV amb un caràcter divertit i segur que s'adapta a les necessitats de conducció de les car-reteres europees. També se l'ha dotat d'un nou motor de tres cilindres 1.0 T-GDI de 120 cv i 172 Nm turboalimentat amb un consum mitjà de 5.0 litres.

Disposa, a més, del motor 1.2 CVVT de quatre cilindres amb una potència de 82 cv, i del dièsel 1.6 CRDi de 110 cv. Està a la venda amb quatre nivells d'equipament –Concept, Tech, Drive i Emotion- des de 12.919 euros.