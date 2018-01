L'excel·lència en ruta

Yamaha Tracer 900

El sector de les noves esport turisme s'ha consolidat de manera definitiva com l'alternativa perfecta a les antigues generacions de motos trail de cilindrada mitjana. Un clar exemple d'aquesta afirmació és la Yamaha Tracer 900

L'esport touring per excel·lència de la marca s'ha renovat completament per augmentar els seus dots de confort, i convertir-se en un aliada perfecte per gaudir de la carretera.

D'aquesta manera, la Tracer 900 rep una atractiva actualització estètica alhora que incorpora diverses millores dirigides a augmentar el seu potencial caràcter touring, com és el cas del seu allargat basculant d'alumini, amb el qual s'aconsegueix una sensació més gran d'estabilitat i transmissió de la potència.

Entre altres detalls, destaca el renovat disseny de la crestallera, un manillar més estret amb protectors de mans més lleugers i fins un nou parabrisa ajustable.

El nivell de confort de marxa també ha guanyat gràcies a l'actualitzat disseny del seient de dos nivells d'altura, així com també els nous reposapeus i agafadors per al passatger.

La Tracer 900GT s'uneix a la gamma Sport Touring de Yamaha 2018 amb una especificació d'alta gamma inclosa de sèrie. Per això inclou diverses característiques exclusives com les maletes laterals rígides de 22 litres a joc amb la carrosseria, un panell d'instruments TFT en color o els punys calefactables.

En matèria dinàmica, aquesta GT equipa una forquilla davantera invertida totalment ajustable amb un acabat daurat, ajustador de precàrrega remot per a l'amortidor posterior, sistema de canvi ràpid (QSS) per pujar de marxa sense embragatge i un còmode sistema de control de creuer.



Preu i llançament

Les primeres unitats del nou catàleg Tracer 900 arribaran l'abril a un preu d'uns 11.500 euros.